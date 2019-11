Manchester City otočil šlágr s Chelsea, lídr z Liverpoolu zachránil výhru před koncem

Manchester City porazil ve šlágru anglické fotbalové ligy Chelsea 3:1, přeskočil svého soupeře v tabulce a patří mu třetí místo.

Jediným neporaženým celkem soutěže zůstává vedoucí Liverpool, který si poradil 2:1 s Crystalem Palace. Po úvodní brance Sadia Maného sice v 82. minutě srovnal Wilfried Zaha, ale o vítězství favorita pět minut před koncem rozhodl Roberto Firmino.

Výběr trenéra Jürgena Kloppa má na první příčce tabulky náskok osmi bodů před Leicesterem, následuje Manchester City, který vyhrál 2:1 nad Chelsea.

Chelsea přitom do zápasu vstoupila dobře a ve 21. minutě ji poslal do vedení N'Golo Kanté. Jenže domácí ještě do poločasu skóre otočili. O vyrovnání se postaral ve 29. Kevin De Bruyne a druhou branku přidal v 37. minutě Rijád Mahriz. Kazem na důležitém vítězství pro City je zranění nejlepšího střelce týmu Sergia Agüera.

Trenér José Mourinho má za sebou úspěšnou premiéru na lavičce Tottenhamu. Fotbalisté londýnského celku vyhráli v derby na hřišti West Hamu 3:2 a po pěti kolech se dočkali vítězství. Venku navíc dokázali získat tři body poprvé od ledna.

Mourinho přišel do Tottenhamu ve středu poté, co byl po odchodu z Manchesteru United téměř rok bez angažmá. U týmu Hotspur nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, který sice s klubem v minulé sezoně došel až do finále Ligy mistrů, nyní ale doplatil na špatný vstup do nového ročníku.

Proti West Hamu to pro Mourinha dlouho vypadalo na bezproblémovou premiéru. Po gólech Son Hung-mina, Lucase Moury a Harryho Kanea vedli hosté 3:0. Pak ale nezvládli závěr zápasu a za domácí snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna.

"Než jsme dostali dva góly, byl jsem opravdu spokojený. Hráli jsme dobře, dělali věci nacvičené v tréninku a mohli jsme dát na 4:0 a ukončit to," řekl Mourinho. "Bylo však vidět, že na hráčích se podepsaly emoce po odchodu předchozího trenéra a také únava u těch, co se vrátili z reprezentačních srazů," přidal.

Další ztrátu zaznamenal Arsenal, který doma se Southamptonem dvakrát prohrával a dvěma góly ho zachránil Alexandre Lacazette. Francouzský útočník naposledy srovnal v šesté minutě nastavení. Londýnský celek natáhl sérii bez vítězství na pět zápasů a je až sedmý.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo:

Manchester City - Chelsea 2:1 (29. De Bruyne, 37. Mahriz - 21. Kanté), Crystal Palace - Liverpool 1:2 (82. Zaha - 49. Mané, 85. Firmino), West Ham United - Tottenham 2:3 (73. Antonio, 90.+6 Ogbonna - 36. Son Hung-min, 43. Moura, 49. Kane), Arsenal - Southampton 2:2 (18. a 90.+6 Lacazette - 9. Ings, 71. Ward-Prowse), Bournemouth - Wolverhampton 1:2 (59. Cook - 21. Moutinho, 31. Jiménez), Brighton - Leicester 0:2 (64. Pérez, 81. Maddison), Everton - Norwich 0:2 (54. Cantwell, 90.+2 Srbeny), Watford - Burnley 0:3 (53. Wood, 82. Barnes z pen., 88. Tarkowski).