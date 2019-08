Šampion City dostal pokutu za uzavírání smluv s mladými hráči, FIFA neupřesnila proč

před 21 minutami

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila Manchesteru City pokutu 370 tisíc švýcarských franků (přes 8,8 milionu korun) za porušení pravidel o přestupech hráčů do 18 let. Na rozdíl od Chelsea ale FIFA úřadující šampiony Premier League nepotrestala zákazem transferů. Disciplinární komise vzala v potaz skutečnost, že "Citizens" přijali zodpovědnost. FIFA to uvedla v prohlášení.

FIFA nespecifikovala, čím se Manchester provinil a o jaký počet hráčů šlo. Vedení City uvedlo, že se porušení týkalo hráčů, kteří byli v klubu na zkoušce nebo nastoupili do přípravných zápasů. Konkrétní jména ale nepadla. Všechna obvinění se odehrála před prosincem 2016. Pravidla FIFA znemožňují klubům uzavírat kontrakty se zahraničními hráči mladšími 18 let. Výjimka nastává v případě, kdy se hráčovi rodiče přestěhují do země daného klubu z mimofotbalových důvodů. Chelsea oproti "Citizens" inkasovala o poznání přísnější trest. V únoru FIFA klubu zakázala přestupy do léta 2020 a navrch mu udělila pokutu 600 tisíc švýcarských franků (téměř 14,3 milionu korun). Londýnský celek se provinil tím, že podepsal smlouvy s 29 fotbalisty, kterým ještě nebylo 18 let. V květnu FIFA zamítla odvolání "Blues". Následující měsíc se Chelsea odvolala k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne.

autor: ČTK