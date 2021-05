Máme nejbohatší ligu, ale za jakou cenu? Revolta v Manchesteru třese Premier League

Podnikatelé vlastnící Manchester United čelí větším protestům, než kdy čelil například kontroverzní majitel Manchesteru City šejk Mansúr nebo Roman Abramovič v Chelsea.

"Tohle je jenom začátek," komentoval protesty fanoušků na Old Trafford bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane. Kvůli demonstraci, která se přelila i do útrob stadionu musela Premier League odložit zápas Red Devils s Liverpoolem.

Keane fanoušky podpořil v jejich snaze odstranit americké majitele. Přidal se k němu i další bývalý kapitán týmu Gary Neville. "Je to důsledek toho, že se snažili přidat k superlize. Je tu hluboká nedůvěra a nespokojenost s majiteli," řekl.

Nejedná se o první mohutné protesty proti americkým majitelům United. Už v roce 2005, kdy rodina Glazerových převzala majoritní podíl akcií, fanoušci hlasitě proti tomuto kroku protestovali.

3:39 Video: Agentura AP

Tehdy ovšem jejich hlasu naslouchal jen málokdo. Ligoví zástupci interpretovali chování fanoušků jako nepochopení situace. Investory z USA a zapojení korporátní kultury tehdy vnímali jako šanci povznést byznys ve fotbale na vyšší úroveň.

U příznivců se ovšem tento krok s pochopením nesetkal.

"Fanoušci jsou zkrátka hodně nespokojení a říkají svými protesty, že čeho je moc, toho je příliš. Glazerovi byli dlouho tvrdohlaví a do klubu nedávali dost peněz. Když klub přebírali, měl nejlepší stadion v zemi, nejlepší tréninkové zázemí, vyhrával každou sezonu," vzpomíná Neville.

"Pokud se podíváte do zákulisí teď, stadion rezne a hnije. Tréninkové hřiště nejsou ani zdaleka nejlepší, deset let jsme nehráli semifinále Ligy mistrů, osm let nemáme titul," konstatuje Neville, který za rudé ďábly odehrál 400 zápasů.

"Je škoda, že liga nenaslouchala fanouškům v posledních letech víc a místo toho sváděla bitvy s fotbalovým svazem a snahami o regulaci," všiml si komentátor deníku The Guardian David Conn.

Z toho vyplývá jejich deziluze a přerušení kontaktu s klubem a hodnotami, které klub pro řadu fanoušků dlouhou dobu v anglickém fotbale symbolizoval. Tato témata o to výrazněji rezonují mezi obyvateli bývalých průmyslových center na severu Anglie. Tyto oblasti čelí i širším ekonomickým a sociálním problémům.

"Z pohledu řady fanoušků převzetí klubů korporáty mělo velký dopad na fotbalovou kulturu," dodává Conn.

Proměnu fotbalové kultury měly ospravedlnit obrovské zisky, které plynou ze současného anglického modelu, ty ovšem často z klubů mizí směrem k zahraničním majitelům.

"Šejk Mansúr a jeho manažeři se rychle zorientovali v anglickém fotbale a pochopili o co fanouškům jde," vysvětlil Conn. Majitelé Manchesteru City z Abú Zabí se snaží jednat v zájmu režimu, proto chtějí směrem k fanouškům působit dobře a podporují například i komunitní projekty. "Projekt superligy byl jen výjimečným přešlapem," myslí si komentátor.

Díky velkým příjmům kluby z Premier League v posledních letech vyřadily na evropské scéně Barcelonu a Real a krok s nimi dokážou držet jen nejsilnější kluby z kontinentu. Především národní šampioni jako Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov.

Naproti tomu majitelé Manchesteru United za 16 let vlastnictví klubu díky operacím uvnitř organizace ze země vyvedli přes miliardu liber (téměř 30 miliard korun). Oficiálně sídlí v daňovém ráji na Kajmanských ostrovech a kótovaná je na newyorské burze.

Řadu anglických prvoligových klubů vlastní konsorcia či velké firmy. Část z nich podniká v amerických i jiných zahraničních klubech.

Leeds vlastní částečně také firma 49ers Enterprises ovládající také stejnojmenný klub amerického fotbalu ze San Francisca. Glazerům patří také klub Tampa Bay Buccaneers, majitel Arsenalu Stan Kroenke zase vlastní několik amerických klubů včetně týmu NHL Colorado Avalanche.