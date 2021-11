Mám z toho husí kůži. Xavi se vrátil zachránit utrápenou Barcelonu

České dráhy dnes spustily prodej jízdenek na nový jízdní řád, který začne platit od 12. prosince. Předprodej je až 60 dní, v současné době tak lze zakoupit jízdenky a rezervace například na cestování kolem Vánoc a Nového roku. Oznámily to dnes České dráhy. Jízdenky na nový jízdní řád už prodávají i další dopravci.

Cestující mohou nakupovat vnitrostátní a mezistátní jízdenky a také rezervace ze systému ČD. Rezervace na spoje drah lze ode dneška zakoupit také na pokladnách v železničních stanicích. Do e-shopu a mobilní aplikace ČD budou ještě doplněny rezervace zahraničních dopravců, kteří je spustí v pozdějším termínu, a také některé trasy a spoje, které budou v novém jízdním řádu ovlivněny výlukami.

České dráhy budou v jízdním řádu pro příští rok vypravovat denně v průměru 6783 spojů osobní dopravy, z toho bude denně v průměru 478 dálkových vlaků. Vlaky ujedou během budoucího jízdního řádu přibližně 118 milionů kilometrů. Dráhy vedle vnitrostátních spojů v rámci nového jízdního řádu budou jezdit také do Německa, Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a do Švýcarska.