Bolt v lize? To by byla fraška, pustil se do sprintera irský reprezentant

před 1 hodinou

Usain Bolt, který se po konci své běžecké kariéry snaží uchytit jako profesionální fotbalista, schytal kritiku. Naposledy mu nevyšlo angažmá v Austrálii. Bolt se ale nevzdává, spoléhá na podporu světových hvězd jakými jsou Paul Pogba nebo Raheem Sterling.

Do Bolta se pustil irský reprezentant Andy Keogh. "Má první dotek jako trampolína, všechno se od něj odráží," rýpl si někdejší hráč Leedsu, Wolverhamptonu nebo Cardiffu.

Keogh hraje za aktuálně první tým australské ligy Perth Glory. "Jsem rád, že to přitáhlo k australské lize pozornost, ale že by ji Bolt hrál? To ne," pokračoval Keogh. "Fotbalista z něj nebude. Možná má potenciál, ale kdyby měl hrát ligu, bude to nefér vůči profesionálům. Chápu marketing, ale pokud dostane smlouvu, bude to z fotbalového hlediska fraška," rozohnil se irský hráč.

Dvaatřicetiletého atleta, který má osm zlatých z olympijských her, to nenechalo chladným. "Z takových poznámek si nic nedělám, směju se jim," řekl Bolt pro Sky Sports. "Potkal jsem Patricka Vieiru, mluvil jsem s Pogbou a Sterlingem. Podporovali mě, říkali, že to můžu dokázat," odpověděl Bolt, který se stále chce stát profesionálním fotbalistou.

Naposledy působil v australském Central Coast Mariners. Klub mu dokonce nabídl smlouvu, ale s Boltem se nakonec nedohodl. "Nejde mi o peníze. Jdu si za snem a chci zkusit, jak dobrý dokážu být," odbyl Bolt téma jednou větou.

Posměvačné komentáře, jako byl ten Keoghův, mu starosti nedělají. "Lidem se vždycky něco nelíbí. Když jsem začínal běhat, taky mi nevěřili a každý rok jsem jim dokazoval, že se mýlili," odvětil.

"Takže si nedělám hlavu z toho, co o mě říká nějaký jednoduchý fotbalista, protože hráči na nejvyšší úrovni ví, že si tento svůj sen můžu splnit," pokračoval. "Chci hrát fotbal. A jsem přesvědčený, že Keogh se v průběhu kariéry taky zlepšil," dodal Bolt s poznámkou, že cítí velké zlepšení od začátku své fotbalové kariéry.

Bolt má za sebou několik neúspěšných pokusů o získání smlouvy. Začínal v Borussii Dortmund, odkud se ale rychle stěhoval. V létě trénoval s australskými Mariners a odmítl nabídku například od mistra maltské ligy.