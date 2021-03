Liverpool se trápí, tentokrát padl s Chelsea. Klopp musel vysvětlovat střídání Salaha

Zklamaný z historické páté domácí porážky za sebou a poklesu na sedmé místo Premier League byl po čtvrtečním zápase s londýnskou Chelsea liverpoolský trenér Jürgen Klopp. Jako hlavní příčinu porážky 0:1 viděl nedostatečné nasazení v klíčových momentech. Zároveň i obhajoval předčasné střídání nejlepšího střelce soutěže Mohameda Salaha, který se mu zdál nevýrazný.

Úřadující anglický šampion prohrál v pátém ligovém utkání z posledních šesti a jeho ztráta na vedoucí Manchester City narostla po 27 odehraných kolech na propastných 22 bodů. Na domácím stadionu Anfieldu navíc nezvítězil už sedmkrát za sebou, naposledy tam získal tři body 16. prosince proti Tottenhamu. I proto aktuálně vypadl z příček zajišťujících účast v evropských pohárech.

O osmé ligové prohře "Reds" v sezoně rozhodla trefa Masona Mounta z 42. minuty. A to ještě předtím rozhodčí neuznali po konzultaci s VAR gól Tima Wernera kvůli těsnému ofsajdu.

"Byl to vyrovnaný zápas, v němž rozhodl jeden moment - pokud to tak chcete nazvat, tak individuální kvalita Masona. Šlo o míč za naši obranu, kdy jsme nebránili ve správném prostoru. Inkasovali jsme a sami své příležitosti neproměnili," řekl na oficiálních stránkách klubu Klopp.

Když se pak s hráči sešel v kabině, připustil, že atmosféra nebyla dobrá. "Není to tak, že bychom v těchto momentech hledali nějaké omluvy. Zápasy, jako jsou tyhle, se rozhodují v okamžicích, a abyste je zvládli, musíte bojovat ještě na jiné úrovni. V takovou chvíli už to není o taktice, ale o skutečné odolnosti, srdci a dalších věcech," líčil Klopp.

"Neříkám, že to kluci neukázali, vím, co do toho dávají, ale bavíme se tu o posledních dvou, třech, čtyřech procentech. Měli jsme silný tým a často hráli dobrý fotbal, ale v rozhodujících momentech to už tak dobré nebylo. A existuje jen jeden člověk nebo skupina, kterou za to můžete kritizovat. Což jsem já a my všichni," prohlásil německý trenér.

Zatímco v minulé sezoně měl Liverpool po 27 odehraných zápasech 79 bodů a plul soutěží s bilancí 26 výher a jedné remízy k prvnímu titulu po 30 letech, nyní má o 36 bodů méně. A na příčky zajišťující kvalifikaci do Ligy mistrů ztrácí čtyři body.

"Za stavu 0:1 sklápíme až moc hlavy. Tohle nesmíme dělat. Fotbal je také o úderech, které dostáváte," řekl v rozhovoru pro BBC obránce Andrew Robertson. "Nemůžeme spoléhat na minulost. Loňská sezona je pryč a my jsme dosud nebyli tak dobří, jak bychom měli jako Liverpool být. Klesáme stále níž a to není dobré. Ostatní si budou myslet, že jsme dole a ze hry, ale musíme znovu udělat výsledky a ukázat jim, že to tak není. V tuhle chvíli to neděláme," připustil Robertson.

Z cesty ven proti Chelsea nakonec Liverpoolu nepomohlo ani Kloppovo překvapivé střídání, kdy po hodině hry stáhl nejlepšího střelce soutěže Mohameda Salaha. "Jsem rád, když jsou hráči zklamaní, že střídají. Nevidím v tom problém. Je pravda, že jsem mohl vyměnit i jiné hráče, ale zdálo se mi, že na něj (Salaha) dolehla intenzita zápasu, a nechtěl jsem riskovat. Není to obvyklé, běžně vypadá Mo svěže až do konce, ale teď tomu tak nebylo," objasnil Klopp.

Šanci zlomit nepříznivou sérii dostane Liverpool v neděli, kdy na Anfieldu přivítá další londýnský tým, tentokrát v tabulce osmnáctý Fulham.