Tajná dohoda mocných. Záchrana pro fotbal, nebo snaha posílit vliv? přou se v Anglii

Snaha mocných klubů upevnit svou moc, nebo cesta k zatraktivnění Premier League? Návrh tradičních velkoklubů v čele s Liverpoolem a Manchesterem United rozpoutal v Anglii bouřlivou debatu o budoucí podobě soutěže s miliardovými obraty.

Zástupci Liverpoolu a Manchesteru United přišli s návrhem na reformu anglického fotbalu. Nejvýraznější změnou zmiňovanou v dokumentu je snížení počtu týmů v soutěži z 20 na 18.

Oba velkokluby chtějí také zrušit dva domácí poháry, čímž by se pro ně snížil celkový počet utkání hraných v sezoně. Konkrétně by šlo o zrušení Ligového poháru a Superpoháru.

Není překvapením, že revoluční návrh narazil. Plány na změny se nelíbí představitelům Premier League, vlády ani fanouškům. Naopak zástupci druhé nejvyšší soutěže (Championship) je podpořili.

Projekt s názvem Big Picture způsobil rozčarování i proto, že o něm před jeho únikem na veřejnost (prostřednictvím deníku Daily Mail) o něm nevědělo 14 z 20 klubů nejvyšší soutěže.

Hlavním architektem návrhu je společnost Fenway Sports Group, která vlastní Liverpool, otevřeně ho podporuje Manchester United. Nejde o výstřel do tmy, iniciátoři si dopředu zajistili podporu u klubů z Championship.

Zjednodušeně řečeno, je to něco za něco. Velké kluby by získaly větší kontrolu nad děním v nejvyšší lize a výměnou za to by se podělily o část astronomických zisků s kluby ve druhé lize. "Skvělý nápad," nechal se slyšet šéf Championshipu Rick Parry.

Druhá liga, v níž by zůstalo 24 týmů, by podle návrhu získala od Premier League 25 procent z ročního příjmu a okamžitou platbu 250 milionů liber do záchranného fondu.

Jednání o záchranném balíku únik informace o Big Picture rozhodně narušil. Vládní představitelé, kteří se podílejí na přípravě záchranných opatření znepokojilo "jednání za zavřenými dveřmi, které může mít devastující efekt na vnímání celého fotbalu."

Podle vedení nejvyšší soutěže by některé navrhované kroky mohly anglickému fotbalu uškodit. "Anglický fotbal je nejsledovanější na světě a má dynamickou a konkurenceschopnou ligovou strukturu, která budí zájem po celém světě," uvedli zástupci Premier League v prohlášení.

Podle nich je potřeba o případných změnách víc diskutovat. "Abychom tuto pozici udrželi, je třeba, abychom všichni spolupracovali. Premier League i Fotbalové asociace podporují rozsáhlou diskusi o budoucnosti hry, včetně jejích soutěžních struktur, kalendáře a financování, zejména s ohledem na dopady koronaviru. Fotbal má mnoho zúčastněných stran, proto by se to mělo dít těmi správnými kanály, které umožní přispět všem," uvedli.

Devět klubů by podle návrhu mělo v novém formátu Premier League při řešení některých záležitostí zvláštní hlasovací právo. Tyto týmy by se určily na základě délky jejich působení v soutěži.

Kritici poukazují na to, že toto pravidlo by opět favorizovalo část klubů Premier League, především ty největší. Podle navrhovaného pravidla jsou v současné době nejdéle působícími kluby v soutěži: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Everton, Southampton a West Ham.

Proti se postavil i britský ministr kultury a sportu Oliver Dowden.

Ten se obává, že jde o snahu klubů uchopit moc. "Jsem k tomu trochu skeptický. Pokud budou tyhle zákulisní dohody pokračovat, budeme se muset podívat na základní správu fotbalu. Po tom, co jsem viděl, se mi to zdá ještě naléhavější," řekl televizní stanici Sky News.

Není bez zajímavosti, že iniciativa změn v anglickém fotbale vzešla z Liverpoolu. Trenér Jürgen Klopp v minulosti několikrát kritizoval například například příliš nabitý kalendář anglických soutěží a neváhal do odvety poháru poslat třeba i juniorský tým.

Konkrétní podoba návrhu vešla ve známost teprve o víkendu, takže diskuze teprve začíná. Pokud návrh alespoň zčásti uspěl a prošly by některé novinky, změnilo by to podobu anglického fotbalu tak, jak ho známe nyní.