Líný West Ham? S Moyesem je to brutální, vysvětlují hráči. Coufal měl nejméně tuku

Příznivce fotbalového West Hamu znepokojily výkony londýnského týmu v přípravě na novou sezonu. Ze čtyřech posledních utkání Hammers nevyhráli ani jeden. Do startu anglické Premier League zbývají už jen dny, Kladiváři začínají v neděli proti Manchesteru City.

Letargické, líné a nepřesvědčivé. Tak hodnotí londýnská média a fanouškovské blogy letní přípravné zápasy West Hamu.

Sedmý tým minulého ročníku anglické nejvyšší soutěže měl v posledních kláních výrazné problémy a herně i výsledkově zůstal daleko za očekáváním. Prohrál s Glasgow Rangers a neporazil ani druholigové celky Readingu a Lutonu.

Ze sobotní generálky na stadionu francouzského Lens přivezl bezbrankovou remízu.

Podle kapitána Declana Rice, který přes spekulace o odchodu povede Hammers i do nadcházejícího ročníku, je na vině "brutální" fyzická příprava pod vedením skotského stratéga Davida Moyese.

"Bylo to tvrdé, velmi tvrdé," prohlásil anglický reprezentant pro pořad Tubes and Ange Golf Life.

"Kouč nás pořádně rozběhal. On je ta správná stará škola. Neustále má v ruce stopky. Miluje stopky, miluje stoupání do vrchu, běhy do kopce, dvojité nebo i trojité tréninkové dávky," svěřil se Rice.

On i další reprezentanti včetně Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem měli první dva týdny přípravy volno.

"Ale když jsem mluvil s několika kluky, kteří byli na přípravě v St. Andrews a pak odjeli do Francie, i předtím to bylo brutální," dodal kapitán, který musel sám sebe pochvalně poklepat na rameno.

Zpět do přípravy prý po dovolené dorazil v nejlepším možném fyzickém stavu, navzdory své závislosti na sladkostech.

"Miluju sladké, nedokážu si to odpustit, takže jsem se trochu bál. Ale pak vyšlo najevo, že já a Coufal máme nejnižší procento tělesného tuku. Pořádně jsem to slavil," smál se třiadvacetiletý středopolař.

I přes těžko stravitelné tréninkové dávky byla podle něj morálka týmu v létě na vysoké úrovni.

"Co Moyes řekne, to platí. Vstáváte brzy, piluje se práce s míčem, je tam hodně posilování. A ordinuje skutečně šílené běhy. Jednomu říká podkova. Po něm tvoje hamstringy úplně odejdou. Je to příšerné, brutální," vyprávěl Rice.

Po duelu s Rangers uznal náročnost Moyesova drilu i muž, který je - co se týče fyzické přípravy - zvyklý na ledacos, Tomáš Souček.

"Měli jsme skutečně tvrdou sérii tréninků, naše nohy jsou pořád hodně těžké a na hřišti to bylo vidět," vysvětloval porážku s Rangers 1:3 a byl si jistý, že se dřina nakonec vyplatí během samotné sezony.

Sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu byl mimochodem jediným hráčem, který se za West Ham v posledních třech duelech gólově prosadil. Po dorážce skóroval právě v glasgowském Ibrox Parku a tvrdou hlavičkou zařídil remízu 1:1 s Lutonem.

Zatímco fotbalisté nevydařené zápasy z velké části omlouvali únavou, sám Moyes takové pochopení neměl.

Hráčům veřejně vzkázal, že je "nutné, aby výrazně zvýšili úroveň svých výkonů". Viditelně rozladěný byl zejména po utkáních s Rangers a Readingem.

Rád by uvítal ještě nějaké posily, podobně jako fanoušci.

Zatím West Ham získal tři nové hráče. Italského hrotového útočníka Gianlucu Scamaccu ze Sassuola, marockého stopera Nayefa Aguerda z Rennes a anglického záložníka Flynna Downese ze Swansea. Hostování navíc proměnil v přestup francouzský brankář Alphonse Areola.