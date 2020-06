Lazio si udržuje skvělou formu. Znovu se mu povedl obrat a dál stíhá Juventus

Policie obvinila 58 lidí z podvodného vykazování zdravotní péče, kterou ve skutečnosti neposkytli. Zdravotním pojišťovnám vznikla škoda více než 19 milionů korun. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler na facebooku napsal, že zařízením je Nemocnice Na Pleši, v níž je jednatelem. Šmucler uvedl, že on sám ani lidé z jeho okolí mezi obviněnými nejsou. "Je to Nemocnice Na Pleši," napsal dnes Šmucler na sociální síti s odkazem na článek o případu. "Mě osobně ani lidi z mého okolí nikdo neviní. Víme jen, že policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů atd. Nevím, kdo za to může," doplnil.

"Mezi obviněnými jsou i někteří pacienti, kteří měli vědomě souhlasit s použitím svých osobních údajů k vykazování fiktivních hospitalizací, ačkoliv ve vykazovaném období ve skutečnosti hospitalizováni být neměli," uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Fiktivní zdravotnické zákroky obvinění podle policie vykazovali nejméně od února 2011 do konce roku 2015. Některým z nich hrozí až deset let vězení. Všichni jsou stíháni na svobodě. Policie obvinila jako právnickou osobu také nestátní zdravotnické zařízení ve Středočeském kraji.