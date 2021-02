Lampard pro mě byl vždy vzor, říká nový trenér Tuchel. Nemá na Chelsea, zní kritika

Trenérská výměna Franka Lamparda za Thomase Tuchela pořádně rozvířila vody v řadách fanoušků Chelsea. Vyhazov milované legendy klubu nemůže část z nich přenést přes srdce. Pro Tuchela to znamená, že si je nakloní jedině dobrými výsledky.

Lampardovi zlomila vaz první polovina letošní sezony a lednové výsledky. Po loňské až nečekaně dobře vydařené sezoně na své úspěchy s týmem nenavázal. Naopak odstartoval po José Mourinhovi (v jeho druhém angažmá) nejhůře ze všech trenérů éry miliardáře Romana Abramoviče.

Tradičně netrpělivý ruský mecenáš následně sáhl společně s vedením klubu k výměně oblíbeného Lamparda za renomovaného Thomase Tuchela, který před Chelsea vedl Paris Saint-Germain a Dortmund.

"Respektuju Lampardův odkaz"

Tuchel se od počátku setkává s prudkými reakcemi části fanoušků, kteří odchod svého oblíbence nemůžou skousnout.

"Naprosto chápu, že fanoušci jsou z jeho vyhazovu zklamaní. Absolutně ho respektuju, vždycky jsem mu fandil jako hráči a byla radost ho sledovat na hřišti. Vždycky byl vzorem toho, co to znamená hrát za Chelsea. Respektuju jeho odkaz," volil Tuchel diplomatická slova při svém příchodu.

Snažil se také vysvětlit celou situaci a uvažování klubu před jeho angažmá. "Není to moje chyba. Klub by tento krok udělal tak jako tak, byl jsem o tom ujištěn. Já jsem pouze dostal možnost to po něm převzít," popisoval.

Podpory se Tuchelovi dostává i od samotného Lamparda. "Dostal jsem od něj osobní zprávu s tím, že mi přeje všechno nejlepší a že se můžeme případně setkat osobně," prozradil německý trenér.

Fanoušky by si kromě Lampardovy podpory mohl samozřejmě získat úspěchy. Zatím dokázal remizovat s Wolves a zvítězit nad Burnley. Pravá prověrka jej čeká až ve čtvrtek proti Tottenhamu s Mourinhem v čele.

Tah talentovaným odchovancem

Tuchel se v novém působišti setkává s hráči, které zná poměrně detailně. Christiana Pulisice vedl během svého angažmá v Dortmundu, z bundesligy zná dobře i Kaie Havertze a Timo Wernera, Thiaga Silvu zase až do léta vídal pravidelně v kabině PSG.

Paradoxně ve dvou zápasech, které zatím v Chelsea vedl, vyslal do základu v obou pouze Thiaga Silvu. Povedl se mu ovšem skvělý tah s odchovancem londýnského klubu.

Callum Hudson-Odoi byl hráčem, který i pod Frankem Lampardem předváděl stabilně dobré výkony a často bylo poukazováno na to, že jej nyní už bývalý trenér Chelsea využívá nedostatečně.

Tuchel pro Hudson-Odoie našel nové místo, když jej v systému se třemi stopery postavil na pozici wing-beka. V posledním zápase měl za úkol jej bránit obránce Burnley Robert Brady, ale ve svém úkolu selhal a převaha Blues na pravém křídle byla klíčovým faktorem zápasu.

Ruchové mikrofony na ztichlém stadionu zachytily pokyny směrem k Bradymu od trenéra Seana Dyche, aby si Hudson-Odoie více hlídal. "Nezvládnu ho zastavit. Co s tím mám dělat?" odvětil rozladěný irský bek.

Ani Tuchel nešetří chválou. "Byl o něj obrovský zájem, chtěl ho Bayern. I já jsem nad ním přemýšlel ještě dlouho předtím, než jsem vůbec tušil, že ho budu trénovat v Chelsea," nechal se slyšet. Právě Hudson-Odoi by mohl být jeho hlavní zbraní napravo. "U lajny je naprosto skvělý. Jeho náběhy a rychlost mohou rozhodovat zápasy," dodal. Zatím výraznější šanci nedostal Werner, ve dvou zápasech prostřídal na hrotu Tuchel Tammyho Abrahama a Oliviera Girouda.

Angažmá Tuchela má ale odpůrce i mezi fotbalovými experty. Nejhlasitějším bývalý obránce Manchesteru City Micah Richards. "Nevím, jestli je to správná volba. Pokud chtějí vyhrát Premier League a Ligu mistrů, tak s Tuchelem to nevidím," řekl otevřeně. "Jak by mohl konkurovat velikánům Jürgenu Kloppovi a Pepu Guardiolovi?"

"Nechci ho odepisovat hned, ale nějak mi to nesedí. Není to tak promyšlený tah, jako udělal Liverpool s Kloppem. Pokud selže, bude jen dalším v řadě," konstatoval Richards.