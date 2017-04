Kouč juniorů Tottenhamu zkolaboval při práci a je v nemocnici

před 1 hodinou

Přímo v tréninkovém areálu Tottenhamu zkolaboval bývalý anglický fotbalový reprezentant Ugo Ehiogu, jenž získal tituly v Aston Ville a Middlesbroughu.

Londýn - Bývalý anglický fotbalový reprezentant Ugo Ehiogu zkolaboval v tréninkovém areálu Tottenhamu, kde působí jako kouč týmu do 23 let. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý záložník byl po okamžitém ošetření na místě převezen záchrankou do nemocnice.

Ehiogu je trenérem rezervního týmu Tottenhamu od roku 2014. Během hráčské kariéry strávil nejvíce času v Aston Ville a Middlesbroughu, s oběma týmy získal Ligový pohár. Za anglickou reprezentaci nastoupil ve čtyřech zápasech.

autor: ČTK | před 1 hodinou

