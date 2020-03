Kolaps a kóma. Teď se po letech stav vycházející hvězdy Ajaxu zázračně zlepšil

Osud záložníka Abdelhaka Nouriho tehdy poznamenal celý fotbalový Ajax. Dvacetiletý záložník po kolapsu na hřišti skončil s těžkým poškozením mozku v kómatu a lékaři popisovali jeho vyhlídky jen temnými slovy. Na konci března ale zastihla fotbalový svět dobrá zpráva.

"Appie je při vědomí a komunikuje. Je na tom o hodně líp," nečekaně uvedl v nizozemské televizi bratr fotbalisty Abderrahim.

Navzdory chmurným prognózám se Appie, jak jej rodina a bývalí spoluhráči oslovují, vrátil minulý týden z nemocnice domů. Rodina pro něj speciálně upravila dům tak, aby se o něj mohla starat v domácích podmínkách.

Nouri platil za jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů své generace. Syn marockých rodičů se narodil v nizozemském hlavním městě Amsterdamu. Odmalička přitahoval pozornost skautů precizní technikou při práci s míčem.

Ačkoliv kolem něj kroužily zahraniční velkokluby, zůstal v Ajaxu a do značné míry byl symbolem skvělé práce klubu s mládeží. Ve stejném ročníku klubové akademie se potkával s Frenkiem de Jongem či Donnym van de Beekem, kteří se proslavili při loňské jízdě Ajaxu Ligou mistrů.

Média, včetně britských, jej často zařazovala mezi největší naděje evropského fotbalu i předtím, než se vůbec dostal do seniorského týmu. Za Ajax stihl nastoupit k devíti ligovým zápasům a třem v Evropské lize.

Krutě do jeho života zasáhl nečekaný kolaps z července 2017.

V přípravném zápase proti Werderu Brémy se Nouri zničehonic sesunul na trávník. Banální situace vypadala nevinně. Nejspíš proto trvalo dlouhé desítky sekund, než rozhodčí, zdravotníci a hráči na hřišti pochopili, o co se jedná. Další desítky minut jej pak lékaři ošetřovali přímo na hřišti improvizovaně ve stínu pod slunečníky. Důvodem kolapsu byla vrozená srdeční arytmie.

Ajax několik dní po incidentu vydal smutnou zprávu, že stav Nouriho je stabilizovaný, nicméně hráč má v důsledku kolapsu těžce a nevratně poškozený mozek. Později lékaři i rodina konstatovali, že vyhlídky na zlepšení jsou mizivé a Nouri patrně zůstane ve vegetativním stavu.

Proto je zpráva o výrazném zlepšení jeho zdravotního stavu natolik nečekaná. "Je vzhůru. Spí, kýchá a jí," popsal jeho bratr. S příbuznými komunikuje pomocí úsměvu a pohybu obočí.

"Snažíme se s ním bavit jako se zdravým. Zapojujeme ho do hovoru, díváme se s ním na fotbal, což má hodně rád. Poznáme, jak se cítí, dokáže projevovat emoce. Bývá skleslý, ale často se i usmívá, což nám dělá radost," uvedl, jaké pokroky Nouri dělá.

Po jeho kolapsu se fotbaloví fanoušci a klub rozhodli podpořit rodinu. Ajax později přiznal, že lékařský zásah na hřišti byl neadekvátní a rodinu finančně odškodnil. Klub se z nešťastné události těžce vzpamatovával dlouhé měsíce také po lidské stránce, přiznal později český hráč v Ajaxu Václav Černý.

"Děláme hodně pro to, aby se jeho stav nadále zlepšoval," dodal. O stav bývalého spoluhráče se často zajímají i Donny van de Beek a Frenkie de Jong. Ten dokonce řekl, že se pro přestup do Barcelony rozhodl i proto, že mu Nouri dal při návštěvě nemocnice signál, když se de Jong dotázal, zda má přestoupit do Barcelony.