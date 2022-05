"Kluci zuří." Vardyho manželka vynášela tajné info z kabiny Leicesteru, teď se soudí

Manželka fotbalového útočníka Jamieho Vardyho se soudí s dlouholetou partnerkou Waynea Rooneyho Coleen kvůli údajné pomluvě. Během projednávání sledovaného případu přišly na přetřes i interní informace z kabiny Leicesteru, ty měla údajně vynášet právě Rebekah Vardyová.

Rebekah Vardyová se soudí s televizní moderátorkou a manželkou bývalého anglického reprezentanta Waynea Rooneyho Coleen kvůli údajné pomluvě. Wayneová nařkla Vardyovou, že zveřejňovala soukromé informace na Instagramu.

Z líčení u vrchního soudu vyplynulo, že přes Rebekah nejspíš prosákly interní informace z kabiny Leicesteru. O co konkrétně šlo? O případ Rijáda Mahrize, který před čtyřmi lety jednal o přestupu do Manchesteru City a v kabině to kvůli alžírskému záložníkovi vřelo.

V únoru 2018 se Mahriz podruhé za sebou neukázal na tréninku "Lišek" a Rebekah v konverzaci na WhatsAppu se svou agentkou napsala: "Mahriz se zase neukázal na tréninku. Kluci zuří."

Během soudního líčení vyplynulo, že Vardyová chtěla rozbroje v kabině Leicesteru lidově řečeno rozmáznout v médiích přes svou agentku Caroline Wattovou. Od té se zřejmě informace skutečně dostala na veřejnost.

Wattová následně navrhla, že o rozbrojích řekne televiznímu reportérovi Robu Dorsettovi, který se Mahrizovým přestupovým příběhem věnoval pro Sky Sports. To se později nejspíš stalo.

Reportér informaci uveřejnil na Twitteru. "Zjistil jsem, že se Rijád Mahriz neobjevil dnes ráno na tréninku. Chyběl už na dvou trénincích a jednom zápase, takže technicky vzato porušil smlouvu a stávkuje. Podle mých zdrojů je zdrcený poté, co ztroskotal jeho přestup do Manchesteru," napsal tehdy Dorsett.

Soud zkoumá, zda informace z kabiny unikly přes útočníka Jamieho Vardyho a jeho manželku. "Tyto informace jsem nedostala od Jamieho. Stoprocentně nepřišly na veřejnost ode mě. Tyto klepy už běžely předtím," hájila se Vardyová.

Její konverzace s agentkou v roce 2018 ovšem pokračovala. Wattová v ní naznačuje, že může informaci o Mahrizově absenci na tréninku rozšířit dál. "Udělej to," odpověděla Vardyová lakonicky ve whatsappové konverzaci. "Jenom jsme tak drbaly," hájila se teď před vrchním soudem.

Současně ovšem přiznala, že na chviličku získala z odpovědí své agentky dojem, že je "připravená udělat za ni špinavou práci", uvedla Vardyová.

"Byly to jen spekulace a kousky informací, které jsem zaslechla nebo četla v tisku. Ano, teď to nepůsobí dobře, ale prostě jsme drbaly o něčem, co už bylo dávno veřejné. Nevím ani, jestli spoluhráči mého manžela opravdu zuřili," řekla soudu. "Nikdy jsme se o tom nebavili," dodala.

Mahriz následně u týmu zůstal, ale jen půl roku, než se přesunul v létě 2018 definitivně do Manchesteru City. Zatím naposledy se zapsal v nedělním zápase s West Hamem, kdy za stavu 2:2 neproměnil penaltu. Citizens tak budou bojovat o titul v Premier League do posledního kola.