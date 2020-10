Kloppa zdrtil debakl s Aston Villou: Ať bych týmu řekl cokoli, nemohlo nám to pomoci

Ta tam je suverénnost Liverpoolu z loňské sezony. Úřadující anglický mistr v úvodu sezony nemá jisté výkony. Ve čtvrtém kole Premier League schytali svěřenci Jürgena Kloppa ostudnou porážku 2:7 na hřišti Aston Villy. Německý trenér působil po zápase velmi rozčarovaně, i když se snažil utkání hodnotit s typickým nadhledem.

"Moje odpovědi jsou tak dlouhé, že snad odpověděly už na všechny otázky," pobavil novináře, když se mu zdálo, že se v jedné z největších historických porážek Liverpoolu šťourají už příliš dlouho.

Debakl přišel pro Reds v nejméně vhodný okamžik. Hráči jej nebudou moci odčinit ihned, protože následuje reprezentační přestávka. Po ní navíc zahájí další ligový program v Merseyside derby proti městskému rivalovi Evertonu. "To, jak zareagujeme, bude důležitější než samotná porážka. Škoda že to nebude třeba v úterý, ale až za dva týdny," povzdechl si Klopp.

Toho minulý týden podráždil v televizním studiu Roy Keane, kterému se zdála obrana Liverpoolu proti Arsenalu příliš průchozí. Zápas s Aston Villou pak dal legendě Manchesteru United za pravdu.

"Je jasné, že když hrajeme hodně ofenzivně, tak riskujeme. To je přirozené. Jenže Villa byla lepší, prohrávali jsme odražené míče a celkově jsme nestíhali. Hrozně jsme chybovali," musel uznat zklamaný Klopp.

Přesto zůstával jinak emotivní kouč u postranní čáry během zápasu nezvykle klidný. "Ať bych řekl cokoliv, nijak by nám to nepomohlo. Proč bych měl běsnit u lajny? Zápas jako tenhle se nám neměl přihodit. Nikdy," dodal.

"Nebudu hledat žádné výmluvy. Ať bychom se postavili proti jakémukoli týmu na světě, neměli bychom prohrát 2:7. Dalo se tomu vyhnout, rozhodně ano," krčil Klopp rameny.

Villans do poločasu získali vedení 4:1, přesto německý trenér ještě neměl zápas za prohraný. "Mohli jsme to zlepšit po poločase, dát gól nebo dva a dostat se do hry, ale udělali jsme znovu stejné chyby ve druhé půli," divil se. Na to v Liverpoolu rozhodně zvyklí nejsou.

Opět v zápase došlo na chybu brankáře. Tentokrát se o ni postaral zkušený španělský gólman Adrian, který zaskočil za zraněnou jedničku Alissona. U Liverpoolu ovšem platí, že jakmile Alisson není v brance, nemůže se na svého brankáře stoprocentně spolehnout. Třiatřicetiletý Španěl to potvrdil.

Špatnou rozehrávkou připravil soupeři tutovou šanci a ten se prosadil. "Adrian nemohl za ty následující góly, lidi to na něj budou házet, ale rozhodně to není jen o něm. Nepomohli jsme mu, spíš naopak," zastával se brankáře Klopp. Ten se na něj bude muset spolehnout i za dva týdny proti Evertonu, protože Alisson bude chybět delší dobu.

Liverpoolský trenér je přesvědčený, že tým se ovšem z vysoké porážky nesesype a po reprezentační pauze naváže na obvyklé výkony. "Všichni hráči jsou hodně sebekritičtí. Nebudou v šatně sedět a ukazovat jeden na druhého. Všichni se na tomto výsledku podíleli," řekl rázně.

"Musím Aston Ville pogratulovat. Rozhodně si ty tři body zaslouží a hráli výborně. Ten výsledek je dán tím, že Villa hrála fakt skvěle, ale zároveň v některých pasážích jsme my hráli fakt špatně. Dělali jsme velké chyby před inkasovanými brankami. První šla rozhodně za Adrianem, to byla velká chyba. Naše reakce na ten gól ale byla ještě větší chybou," uzavřel hodnocení.