Barcelona hlásí dvě zvučné posily. Platit za ně nemusí, ač přišly z AC a Chelsea

V první polovině letošního roku bylo v Česku nejvíce případů planých neštovic za posledních deset let. Lékaři nahlásili 42 tisíc případů, skoro devětkrát více než loni. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu ohledně šíření infekčních nemocí. V květnu se v Česku objevily také první případy opičích neštovic, do pondělního dne jich je celkem devět, jde ale o jiný virus a nákazy spolu nesouvisí.

"Vyšší výskyt onemocnění je pozorován ve dvou až čtyřletých cyklech, kdy doroste nová generace vnímavých dětí," uvedl Státní zdravotní ústav v doporučení pro lékaře, jak nemoci od sebe rozpoznat. "Nižší výskyt planých neštovic v loňském a předloňském roce bude pravděpodobně souviset jednak s vyšším výskytem tohoto onemocnění v roce 2019 a rovněž se zavedenými protiepidemickými opatřeními kvůli onemocnění covid-19," napsal.

Současnou situaci odborníci ze Státního zdravotního ústavu nepovažují za nijak výjimečnou. V letech před epidemií bylo nakažených obvykle mezi 20 tisíci a 38 tisíci. Dosud nejvíc jich za první pololetí bylo v roce 2014 (38 368) a následoval předcovidový rok 2019 (37 388).