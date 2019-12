Kdy už tenhle nesmysl skončí? Rüdiger si stěžuje na "idioty" z Tottenhamu

Obránce Chelsea Antonio Rüdiger doufá, že Tottenham brzy najde a potrestá fanoušky, kteří ho v nedělním utkání Premier League na hřišti Spurs rasisticky uráželi.

Asociace profesionálních fotbalistů (PFA) po londýnském derby vyzvala, aby se rasismem v anglickém fotbale začala zabývat i vláda.

Rüdiger se stal terčem rasistických gest a pokřiků poté, co byl po zákroku na něj v 62. minutě vyloučen domácí Son Hung-min. Německý obránce tmavé pleti o tom informoval kapitána Chelsea Césara Azpilicuetu, jenž případ nahlásil rozhodčímu.

Sudí utkání zastavil, aby si promluvil s hráči a trenéry obou týmů. O tom, že zápas byl přerušen kvůli rasismu, diváky informoval i hlasatel na stadionu. Chelsea na hřišti Tottenhamu vyhrála 2:0. Vedení Spurs slíbilo okamžitě jednat, rasismus odsoudili také oba trenéři, domácí José Mourinho a jeho bývalý svěřenec Frank Lampard.

"Doufám, že pachatelé budou brzy nalezeni a potrestáni. Na tak moderním stadionu se spoustou televizních a bezpečnostních kamer by to neměl být problém. A pokud ano, tak by určitě měli být svědci, kteří to viděli či slyšeli. Je obrovská hanba, že rasismus existuje ještě v roce 2019. Kdy už tenhle nesmysl skončí?" uvedl na twitteru Rüdiger.

Třicetinásobný berlínský rodák, jehož rodina pochází ze Sierry Leone, je další obětí rasismu na anglických trávnících. Naposledy byl začátkem prosince terčem posměšků Brazilec Fred z Manchesteru United v derby proti City. V Itálii si zase v této sezoně vyslechli urážky fanoušků například hvězdní útočníci a bývalí hráči Premier League Romelu Lukaku z Interu Milán a Mario Balotelli z Brescie.

"Je hodně smutné vidět znovu na fotbale rasismus, ale je důležité o tom veřejně mluvit. Pokud by se to neudělalo, za pár dní by to vyšumělo (jako vždycky). Nechci do toho zatahovat celý Tottenham, protože vím, že to mělo na svědomí jen pár idiotů. Také jsem dostal mnoho povzbudivých zpráv na sociálních sítích od fanoušků Spurs… za to moc děkuju," dodal Rüdiger.

Představitelé hráčské asociace PFA uvedli, že rasismem na fotbale by se měla zabývat i vláda.

"Jsme znechuceni, že zápas Premier League opět doprovázely urážky z hlediště směrem k hráčům. Je zřejmé, že fotbalisté jsou terčem bezostyšného rasismu, který je v současnosti ve Spojeném království rozšířený. Vyzýváme vládu k vyšetřování a podporujeme vytvoření skupiny v rámci výboru pro digitální média, kulturu, média a sport," uvedli zástupci PFA.