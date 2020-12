Kdy Souček padne? Anglie nechápe jeho energii. Moyes chválí náhradu za Coufala

Vladimír Coufal poprvé od svého příchodu ze Slavie chyběl v základní sestavě West Hamu United. Jeho náhradníka - Ryana Frederickse - manažer David Moyes po bezgólové remíze na St. Mary's Stadium vyzdvihl.

Ani natolik konzervativní trenér, jakým Moyes bezesporu je, neměl na vybranou. West Ham se po vánočních svátcích zmítá v pekelně nabitém programu zahrnujícím tři ostré zápasy během pouhých pěti dnů a tak musel skotský kouč v úterý z části protočit stále unavenější sestavu.

Pouhé dva dny po těžké dřině proti Brightonu Kladiváři opět protrpěli vyčerpávající, vyrovnaný a nakonec remízový duel.

Na další odpočinek přitom mají jen dva dny. V pátek vyběhnou na scénu anglické Premier League znovu, v liverpoolském Goodison Parku budou čelit zářícímu Evertonu Carla Ancelottiho.

Bude u toho i Tomáš Souček?

V Anglii se v posledních dnech začíná spekulovat, zda může běhavý český záložník bez úhony pokračovat v dosavadním zběsilém režimu. Za něj a Declana Rice v samotném srdci sestavy zkrátka Moyes nemá adekvátní náhradu a tak se v tomto případě výraznější ušetření sil klíčových středopolařů jeví jako nemožné.

Po nedělním duelu s Brightonem (2:2) už se v londýnských médiích objevily pochybnosti o zdánlivě nezlomné stamině pětadvacetiletého Čecha. Adjektiva "loudavý" a "nedbalý" přiřazená k jeho výkonu naznačovaly obavy, zda Součkovi přece jen nedochází dech.

O dva dny později ovšem hráč s číslem 28 na dresu nabídl pádnou odpověď.

I v šestnáctém utkání sezony odehrál plnou porci minut a výrazně přispěl k tomu, že West Ham proti "Svatým" s Dannym Ingsem nebo Theo Walcottem udržel čisté konto.

"Southampton měl jeden den odpočinku navíc, proto mě těší, že jsme v posledních dvaceti minutách ukázali stejnou energii, jako oni. Paradoxně jsme rostli s průběhem zápasu," řekl po utkání Moyes.

I přímo ze Součkovy strany byl druhý poločas působivý, paradoxně pak zejména úplný závěr.

V něm se český reprezentant pohyboval na obrovském prostoru, bránil, útočil, agresivně napadal, odebíral míče, vyplňoval prostory, stahoval se mezi stopery a nabíhal do vápna, aby mohl ze vzduchu znovu rozhodnout. To se nakonec nestalo, i když se do několika slibných pozic v pokutovém území opět dokázal dostat.

"Dobrý druhý poločas. Nemáme nejmenší ponětí, odkud čerpá veškerou svou energii," napsal ve svém hodnocení server Football.London. Součka ocenil sedmičkou, v Evening Standardu dostal český fotbalista šestku.

Na portálu WhoScored.com, který analyzuje výkony pomocí algoritmu sestávajícího z mnoha jednotlivých statistik ukazujících přínos konkrétního hráče pro tým, byl stejně jako v neděli s Brightonem nejlepším hráčem zápasu.

Nedostihne ho přece jen únava? Souček něco podobného vytrvale odmítá.

"Vyhovuje mi to, není to problém. I ve Slavii jsem byl zvyklý hrát pořád, dvakrát v týdnu," vyjádřil se pro klubový web muž, který v aktuálním ročníku Premier League zatím nechyběl ani minutu.

Jeho krajan Vladimír Coufal dostal příležitost orazit si právě v úterý. Náročný program mu ještě více zhoustl kvůli rodinným radostem, o Vánocích se mu narodila dcera Natálie.

Na pravém okraji obrany jej nahradil Ryan Fredericks, který nastoupil v základu poprvé od konce září. Osmadvacetietý Angličan rozhodně nezklamal a od Moyese si vysloužil pochvalu. Stejně jako debutující stoper Craig Dawson.

"Nebyl jsem spokojený s tím, jak jsme hráli posledních pár zápasů. Navíc jsou tu další hráči, kteří se jeví dobře v tréninku, chtěl jsem jim dát šanci se ukázat. Fredericks hrál velmi dobře a Dawson odvedl skvělou práci," prohlásil sedmapadesátiletý rodák z Glasgow.

Podle listu Evening Standard ale Coufal jednoznačně zůstává jedničkou i po sympatickém Fredericksově představení.

"S Jarmolenkem na pravé straně spolupracoval dobře, ale udělal příliš málo, než aby vystrašil Coufala coby první volbu," napsal večerník.