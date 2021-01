Kdepak, Ronaldo ještě Bicana nemá. Na legendárního Čecha mu stále chybí 61 gólů

Sčítání lidu se uskuteční v plánovaném termínu od 27. března do 11. května i za současné epidemické situace. Kvůli koronavirové nákaze se odkládat nebude. Souhlasilo s tím ministerstvo zdravotnictví a potvrdil to Ústřední krizový štáb. Informovala o tom ve čtvrtek mluvčí sčítání Jolana Voldánová.

O případném odkladu jednal krizový štáb před týdnem. Ministerstvo zdravotnictví mělo posoudit, zda by nebylo kvůli epidemii vhodné cenzus odsunout. Šéf krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil posunutí o půl roku. Bylo by k tomu nutné změnit zákon. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček uvedl, že podle nynější normy by bylo možné odložit konání o 30 dnů.