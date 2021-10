West Ham nahání strach i Tottenhamu. K Součkovi míří slova obdivu a respektu

Premier League v neděli kromě šlágru mezi Manchesterem United a Liverpoolem nabídne také očekávaný duel West Hamu s Tottenhamem. Časy, kdy byli v londýnském derby jasnými favority Kohouti, jsou ty tam. Spurs přijíždějí na London Stadium s velkým respektem.

"West Ham je teď lepší tým než Tottenham. Jsem přesvědčený, že znovu skončí v tabulce před ním. V Londýně se mění zavedené pořádky," řekl před derby bývalý anglický reprezentant Paul Merson.

Nejen podle něj aspirují Hammers v současné době na pozici druhého nejsilnějšího týmu z hlavního města Anglie. Chelsea je pod Thomasem Tuchelem nedostižná, což potvrdila sedmigólovou sobotní demolicí nebohého Norwiche. Pomyslná bitva o vicemistra Londýna je ale otevřená.

Ambice znovu skončit v lize před Tottenhamem i Arsenalem - což se Kladivářům v minulé sezoně povedlo po dlouhých pětatřiceti letech - demonstroval i jejich manažer David Moyes.

"Dokázali jsme to, ale chceme to dokázat zase. Chceme konzistenci, chceme se znovu kvalifikovat do evropských pohárů. Ale bude to samozřejmě velmi obtížný úkol," uvedl v týdnu skotský kouč.

Spurs jsou momentálně v tabulce o bod před rivalem, což ale může nedělní duel změnit. Dokáže-li West Ham vyhrát, posune se do elitní pětky. V minulé sezoně Moyesovci nejprve slavně remizovali v severním Londýně 3:3, když ještě deset minut před koncem o tři branky prohrávali. Doma pak vyhráli 2:1.

"Zapomeňte na Rice: Insider z Tottenhamu se obává dvou neuvěřitelných hráčů West Hamu."

Titulek preview k zápasu na webu Football Insider naznačuje, jak moc se pověst východolondýnského klubu pod vedením Moyese v posledních letech proměnila.

Fotbalisté, o kterých je řeč? Tomáš Souček a Pablo Fornals.

"West Ham má našlápnuto k další opravdu slušné sezoně," míní John Wenham, důvěryhodný zdroj blízký Tottenhamu. A vyzdvihuje Moyesovu přestupovou politiku.

"Udělal neuvěřitelné příchody. O hráčích jako je Coufal nebo Souček jsme předtím nikdy neslyšeli. Teď lze říci, že by je brali ve většině týmů v Premier League," uvedl o českých reprezentantech, přičemž start zraněného Vladimíra Coufala je i před nedělním zápasem značně nejistý.

"Pracují neuvěřitelně tvrdě," pokračoval Wenham.

"Souček se v záloze nikdy nezastaví. Nikdy mu nedojde energie. Je jedním z hráčů, kterého musíme vynulovat, abychom měli naději na dobrý výsledek. Další takový je Fornals, má úžasnou sezonu. Tihle hráči dokážou nadělat vážné škody."

Wenham, jenž na svém twitterovém účtu Lilywhite Rose přináší zasvěcené informace o událostech v Tottenhamu, přiznává, že na něj současný West Ham velmi zapůsobil.

"Abychom bodovali, musíme zahrát na maximum. Navíc, loni jsme je neporazili a oni jsou si toho dobře vědomí," naznačuje "insider" obavy.

Navzdory postavení v tabulce je i pro sázkové kanceláře mírným favoritem West Ham a s respektem k soupeři nešetří ani kouč Spurs Nuno Espirito Santo.

"Mají skvělý tým, jádro jejich sestavy je velmi silné, Moyes dělá fantastickou práci a pro nás to bude složitý duel," sdělil Portugalec před nedělním derby.

Zápas přímým přenosem vysílá stanice Premier Sport 1 a Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.