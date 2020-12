Kane a jeho zákeřnosti. "Stoličkami" klame rozhodčí, soupeře může vážně zranit

Brankami a asistencemi táhne Tottenham. V jedenácti zápasech nasázel osm gólů a přidal neuvěřitelných deset přihrávek. Ve famózní formě hrající útočník Harry Kane ale v Premier League ukazuje i svou temnou stranu.

Už je jasné, že nejde o náhodu, ale o úmyslné a plánované počínání. Potřetí během letošní sezony předvedl anglický forvard kontroverzní zákrok, který v sobě vzácně snoubí snahu oklamat rozhodčího s nebezpečím vážného zranění soupeře.

Pro manévr by se klidně mohlo vžít označení "Kaneova stolička".

Hvězda Tottenhamu jde do souboje, nevšímá si míče, počká si, až se protivník odrazí k výskoku, rychle si vleze pod něj a nechá se srazit. Soupeř pak padá nekontrolovaně zády, nebo dokonce hlavou k zemi. Někteří sudí navíc získají mylný pocit, že faulován byl právě Kane, který se na zemi teatrálně drží za hlavu.

Tak jako na začátku listopadu, kdy arbitři "odměnili" podobný zákrok Kanea na Adama Lallanu z Brightonu pokutovým kopem ve prospěch Spurs.

"Penalta to neměla být v žádném případě. Naopak nebezpečné to bylo od Kanea. Přesně věděl, co dělá. Podíval se na soupeře a nastavil mu záda," kritizoval tehdy svého krajana bývalý obránce Albionu Martin Keown.

Další fotbalová osobnost, někdejší vytáhlý kanonýr Peter Crouch souhlasil: "Kaneovi bylo jedno, kde je míč, šel si jen pro faul. To Lallana chtěl hrát."

Adrenalinový let přes Kanea přitom v říjnu zažil i další jeho bývalý reprezentační kolega Aaron Creswell z West Hamu a uplynulou neděli při severolondýnském derby také stoper Arsenalu Gabriel.

Tři případy typického zákroku Harryho Kanea:

Compilation of Harry Kane’s signature move. pic.twitter.com/szleeGwcUn — 𝙍𝙪𝙗𝙚𝙣 (@lfcrubn) December 6, 2020

Sudí Kaneův útok vůbec neposoudil jako faul, což opět vzbudilo vlnu vášnivých reakcí na sociálních sítích.

"Kane mohl Gabrielovi ublížit. Jak mu tohle může procházet skoro každý zápas? Je to tak nebezpečné," divil se na Twitteru Chris Wheatley, reportér serveru Football.London.

Své pobouření dala najevo také legenda Evertonu a Walesu Kevin Ratcliffe. "Znovu nebezpečné od Harryho Kanea, natlačit se do hráčů, kteří jsou ve vzduchu! Musí s tím okamžitě přestat, nebo někoho vážně zraní," napsal bývalý fotbalista.

"Udělejte s tím něco, nebo Kane jednoho dne někomu zlomí krk. Je to velmi podlé a zákeřné," zněl další z ohlasů.

"Měla by to být rovnou červená plus dlouhý trest. V ragby by to tak bylo. Tohle je jen fotbal, a přesto to není ani faul. Velmi nebezpečná hra a Kane to dělá pořád," všiml si Greg Bannan.

Podle fotbalových fanoušků může "Kaneova stolička" vést k vážným zraněním, jež mohou hráčům ukončit kariéru.

Vedení anglické Premier League si ale zatím Kaneova zlozvyku nevšimlo, a když po utkání s Brightonem a nespravedlivě nařízené penaltě novináři téma otevřeli před José Mourinhem, portugalský manažer Kohoutů vypěnil. Rozhořčil se už jen kvůli spojení "Kane získal penaltu" v položené otázce.

"On nezískal penaltu, nezískal. Lallana udělal penaltu. Harry nezískal nic. Pro mě to byl jasný faul, úplně očividný. Harry Kane že získal penaltu?" běsnil Special One. A trval na tom, že nedovoleně si počínal záložník Brightonu.

"Harry byl v pozici, kdy mohl kontrolovat míč, v nebezpečné pozici, a Lallana do toho šel velmi bezohledně," dodal přesvědčeně.