Juventus získal natrvalo záložníka Cuadrada za půl miliardy

před 1 hodinou

Kolumbijský záložník Juan Cuadrado přestoupil z Chelsea do Juventusu, kde už hostoval v uplynulých dvou sezonách a získal s ním dva mistrovské tituly. Turínský celek zaplatí za osmadvacetiletého fotbalistu 20 milionů eur (přes 530 milionů korun) ve třech ročních splátkách. Cuadrado se Juventusu upsal do roku 2020. Do Chelsea přišel Cuadrado v únoru 2015 z Fiorentiny za 35 milionů eur, ale od tehdejšího trenéra "Blues" Josého Mourinha příliš šancí nedostal. Už po půlroce se stěhoval do Juventusu, kde se mu daří výrazně lépe. Další úspěšnou sezonu může ještě korunovat ve finále Ligy mistrů proti Realu Madrid.

autor: ČTK | před 1 hodinou

