Jubilejní tisící vlastní gól v Premier League si vstřelil Tottenham. A prohrál

Fotbalisté Tottenhamu prohráli v domácím utkání 37. kola Premier League s Aston Villou 1:2, a zkomplikovali si boj o postup do Evropské ligy.

Přestože s 59 body drží dál šestou příčku, již ve večerní dohrávce je z ní může sesadit West Ham, který hraje na hřišti West Bromwiche. Na "Spurs" se zároveň bodově dotáhl Everton, kterému po výhře 1:0 nad Wolves patří osmá příčka jen kvůli horšímu skóre.

Tottenham šel před 10 tisíci fanoušky do vedení už po osmi minutách hry, kdy se po rychlém přechodu do útoku prosadil přesnou ranou Bergwijn. Hosté ale ještě do přestávky zápas otočili a u obou branek byl obránce "Kohoutů" Reguilon. Nejprve ve 20. minutě nešťastně napálil míč při obranném zákroku do své sítě a postaral se o 1000. vlastní gól v historii Premier League. Šest minut před koncem první půle pak po jeho chybné rozehrávce skóroval Watkins.

Na druhé prohře londýnského celku z posledních třech zápasů nic nezměnily ve druhé půli ani šance Bergwijna a Kanea. Aston Villa získala první výhru po třech utkáních.

Zaváhání Tottenhamu využil Everton, který se na něj bodově dotáhl po vítězství nad Wolverhamptonem 1:0. Rozhodl o něm v 48. minutě po rohovém kopu přesnou hlavičkou Richarlison. Brazilský útočník stylově oslavil 100. start za Everton.

Stejným výsledkem Newcastle porazil beznadějně poslední a sestupující Sheffield United a posunul se na 15. místo.

Další utkání Crystal Palace s Arsenalem mělo výkop ve 20:00. Od 21:15 se hrají i duely West Bromwiche s West Hamem a Burnley s Liverpoolem. "Reds" se po úterní prohře Leicesteru mohou dostat na čtvrté místo zajišťující postup do Ligy mistrů.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Everton - Wolverhampton 1:0 (48. Richarlison), Newcastle - Sheffield United 1:0 (45.+4 Willock), Tottenham - Aston Villa 1:2 (8. Bergwijn - 20. vlastní Regulion, 39. Watkins).

20:00 Crystal Palace - Arsenal,

21:15 Burnley - Liverpool, West Bromwich - West Ham United.

Tabulka: