Jestli ligy nezačnou do konce června, těžko se dohrají, obává se šéf UEFA

Předseda UEFA Aleksander Čeferin se obává, že pokud se fotbalové soutěže nepodaří obnovit do konce června, zůstanou nedohrané. Evropské ligy včetně pohárů byly pozastaveny kvůli pandemii koronaviru, zatímco mistrovství Evropy bylo odloženo na příští rok.

"Máme plán A, B a C. První variantou je rozehrát soutěže v půlce května, pak v červnu, případně na konci června. A pokud se nám to nepodaří, tak se obávám, že o sezonu přijdeme," řekl Čeferin v rozhovoru pro deník La Repubblica. "Ještě existuje možnost pokračovat místo začátku nové sezony, jejíž start by se posunul. Ale uvidíme, co budou chtít kluby a ligy," dodal.

Dvaapadesátiletý Slovinec také počítá s tím, že pokud se budou soutěže dohrávat, bude se muset hrát bez diváků. "Je těžké si něco takového představit, ale když nebude jiná možnost, tak bude lepší dohrát ligy tímto způsobem. Ale nejde předbíhat, uvidíme, jak se situace vyvine," prohlásil.