Jedině za Mbappého, vzkazují fans West Hamu. Straší je možný zájem PSG o Součka

V táboře fanoušků fotbalového West Hamu United vládne neklid. Na vině jsou nejen dvě ligové porážky v řadě, ale také množící se zprávy zvěstující zájem evropských gigantů o týmové opory.

Nejistá situace kolem hostování Jesseho Lingarda. Neutuchající spekulace o letním odchodu Declana Rice. A teď také stále častěji prosakující informace hovořící o rostoucí touze velkoklubů pořídit si Tomáše Součka.

"Jestli prodáme jednoho z dvojice Rice - Souček, půjdeme zpět o level níž," zní jeden z mnoha hlasů strachujících se příznivců Hammers.

Ti na sociálních sítích vášnivě a s obavami diskutují poté, co obvykle dobře informovaný server The Athletic popsal zalíbení, které v českém záložníkovi údajně nacházejí Ole Gunnar Solskjaer a Mauricio Pochettino, tedy současní manažeři Manchesteru United, respektive Paris St. Germain.

Argentinský šéf Pařížanů si prý Součka vyhlédl jako ideální komplexní posilu do záložní řady, která by navíc řešila nedostatečnou výškovou vybavenost jeho kádru.

"Je pravda, že s hrou, kterou PSG produkuje, by Souček nasázel dvacet gólů za sezonu," píše jeden z příznivců Hammers.

Fans se obávají, že v případě letošního semifinalisty a loňského finalisty Ligy mistrů by mohla na London Stadium dorazit lukrativní nabídka, kterou by klub jen těžko odmítal.

Součkovi samotnému ale věří. Jsou přesvědčeni, že z jeho strany žádné zaječí úmysly nehrozí.

"Zdá se u nás velmi šťastný a není to ten typ, který by si vydupával odchod. Uvědomuje si, že se tady něco tvoří. Jestli ho klub prodá, budu zuřit," objevuje se na sítích. "Jestli se to stane, budou nepokoje," podotýká další Hammer.

Hned několikrát fanoušci s trochou nadsázky zmiňují, že by Pařížané mohli Součka získat jedině výměnou za jednoho z nejlepších fotbalistů světa, hvězdného útočníka Kyliana Mbappého. "A ještě by museli přihodit nějaké peníze," baví se příznivci a svérázně tak vyjadřují, jak moc si služeb šestadvacetiletého bývalého slávisty považují.

Kvůli kauze Souček se dokonce lehce poškorpily dva fanouškovské weby Kladivářů. Insiderský server Claret and Hugh rychle a poměrně ostře popřel relevanci zpráv a označil je za prosté fámy.

"Zprávy o zájmu o Součka jsou hodně daleko od pravdy," píše do titulku. A pokračuje: "Tomáš v létě nikam neodejde. Žádné takové kroky neprobíhají, článek nevychází z ničeho konkrétního."

Server Hammers News zase vnímá zprávy od The Athletic jako alespoň z části podložené.

"Obvykle jsou relevantní a tak nechápeme, proč je Claret and Hugh tak rychle popírají a tvrdí, že zprávu vytvořili jen pro získání dosahu a kliků," píše web.

Podle Claret and Hugh zatím nepřišla žádná nabídka ani od PSG, ani od Manchesteru United, ani od Bayernu Mnichov, o jehož zájmu se mluvilo před pár měsíci. To ostatně nedávno potvrdil sám manažer Kladivářů David Moyes.

"Zatím žádné nabídky nejsou a doufám, že ani žádné nepřijdou. Ale pokud ano, zvážíme je, stejně jako kterýkoli jiný klub," podotkl skotský trenér.