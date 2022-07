Je mi z toho zle. Bývalý americký reprezentant vyzval ke zpřísnění zákonů o zbraních

Bývalý americký reprezentant Sacha Kljestan v emotivním projevu po zápase fotbalové MLS vyzval americkou vládu ke zpřísnění zákonů o zbraních.

Záložník Los Angeles Galaxy reagoval na střelbu na předměstí Chicaga, kde při pondělím průvodu ke Dni nezávislosti jednadvacetiletý muž zabil šest lidí a minimálně třicet zranil.

"Dneska to bude krátké a na otázky o zápase odpovídat nebudu. Nedělám si legraci," zdůraznil šestatřicetiletý Kljestan na úvod tiskové konference po výhře 4:0 nad Montrealem.

"Z toho, co se stalo v Illinois je mi neskutečně zle a myslím, že musíme začít mluvit o kontrole držení zbraní. Vy si klidně pište o zápase, ale mně je teď upřímně u pr…e," přidal dvaapadesátinásobný reprezentant.

Kljestan poté vyzval americkou vládu, aby už konečně zakročila. "Tyhle zvrácenosti se opakují pořád dokola a my s tím nic neděláme. Je mi z toho zle. Jestli tohle uvidí kongresmani, senátoři: Už něco udělejte," uvedl.

"Střílí do našich dětí a my se za ně pomodlíme, řekneme, že jsme v myšlenkách s nimi, a to je vše. Řešíme to na sociálních sítích a to je také k ničemu. Vláda nic nedělá a pak zase někoho někde zastřelí. To je zvrácené," dodal.

"Štve mě to a pořád na to musím myslet. Nevím, co s tím. Nejsem politik, ale mám děti a mám o ně strach, když jdou do školy. A to mě štve. A koho to neštve nebo nechce přísnější zákony o zbraních, tak není normální," prohlásil Kljestan.