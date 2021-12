"Je čas jednat, pane Křetínský." Fanoušci West Hamu volají po spáse v útoku

Obranu i s citelnými ztrátami zvládají slušně, ale směrem do útoku se tradiční střelecké opory West Hamu trápí. Před středečním anglickým ligovým fotbalovým šlágrem proti Arsenalu tak fanoušci volají po tom, aby už vedení hledalo náhradu za vyčpělého Michaila Antonia. Spásu hledají u Daniela Křetínského.

Že po triumfálním skalpu Chelsea West Ham padl s Dynamem Záhřeb, zase tolik fanoušky londýnského celku nepobouřilo. Kladiváři už měli první místo ve skupině Evropské ligy jisté, a tedy i postup do jarní fáze. Navíc se to v sestavě hemžilo nerozehranými náhradníky.

Horší už to bylo o víkendu, kdy tým trenéra Davida Moyese bušil do obranné hradby Burnley, ale za celých 90 minut nebyl nikdo z jeho hráčů schopný skórovat, a do tabulky si tak připsal jen bod.

"Prostě jsme neměli dostatečnou kvalitu v poslední třetině hřiště. Myslím, že někteří hráči umí hrát na vyšší úrovni, a taky jim to řeknu," čertil se po zápase Moyes.

Nikoho konkrétního sice nejmenoval, ale není žádným tajemstvím, že předpokládaný hlavní snajpr týmu Michail Antonio se už dlouho trápí. Naposledy v lize skóroval 24. října, když jedinou trefou srazil Tottenham. Pak ale ztratil recept na góly.

"Nejde to házet jen na něj. Michail nastřílel spoustu gólů v úvodu sezony. Teď střelecky vyschnul, ale to se stává, každý útočník si tím čas od času projde, musíme mu pomoct a vzít odpovědnost i na sebe," hájil ho kapitán Declan Rice.

Fanouškům už ale dochází trpělivost a rádi by v lednovém přestupovém termínu viděli v kádru nového hladového kanonýra. Jeden z nich, Damien Charles Lucas, o tom dokonce na web Hammers News napsal sloupek s názvem "Díváte se, pane Křetínský? West Ham vás potřebuje a je čas jednat".

V něm naráží na rozpadající se obranu West Hamu vlivem marodky a především na jalový útok. "Kdy jindy by měl přijít čas zainvestovat do týmu než právě teď. Věřím, že to Křetínský a spol. bedlivě sledují. Pohybují se ve fotbale dost dlouho na to, aby si správně vyhodnotili situaci," uvedl.

Český spoluvlastník a jeho kolegové David Sullivan a David Gold, kterým patří také přes dvacet procent klubu, mají čas na rozmyšlenou do 2. ledna, kdy se otvírá přestupové okno.

Do té doby si musí vystačit s tím, co v kabině mají, a to už hned ve středu, kdy vyrazí na horkou půdu Arsenalu. Bude to přímá bitva o čtvrté místo v tabulce.

"West Ham je momentálně jeden z nejlepších týmů v lize. Jsou tak důslední, organizovaní a přímočaří. Bude to obrovský zápas, snad nám pomůžou diváci," přeje si trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Respekt ale má i Moyes, který si je také vědom důležitosti utkání. "Jsme v dobré pozici, vůbec se nechceme dívat za sebe, zajímá nás jen to, jestli zvládneme chytit ty tři týmy před námi," burcuje skotský kouč.

Pro něj to bude výjimečný večer i tím, že zažije jubilejní 600. zápas v Premier League coby trenér. Duel s Arsenalem je na programu ve středu od 21 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.