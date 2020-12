Jankto se trefil proti Neapoli, Sampdoria však vedení neudržela a prohrála

Reprezentační záložník Jakub Jankto vstřelil v italské fotbalové lize za Sampdorii třetí gól v sezoně, ale janovský tým prohrál v 11. kole v Neapoli 1:2.

Jankto poslal Sampdorii do vedení ve 20. minutě tvrdou střelou pod břevno, hosté ale těsný náskok neudrželi. V 53. minutě srovnal Hirving Lozano a čtvrt hodiny po něm dokonal obrat další náhradník Andrea Petagna po Lozanově přihrávce. Neapol po třetí ligové výhře za sebou drží třetí příčku, janovské mužstvo protáhlo sérii bez vítězství na šest utkání a v tabulce je třinácté.

Inter Milán po obratu zvítězil v Cagliari 3:1. Inter v Serii A vyhrál počtvrté za sebou a svěřenci trenéra Antonia Conteho při tom pokaždé minimálně třikrát skórovali.

Milánský celek, který po středeční remíze 0:0 se Šachtarem Doněck skončil poslední ve skupině Ligy mistrů a vypadl z pohárů, měl už v prvním poločase velké šance, ale domácí podržel brankář Alessio Cragno. Naopak Riccardo Sottil ve 42. minutě zužitkoval první větší příležitost Cagliari.

"Nerazzurri" během závěrečné čtvrthodiny zápas otočili. Nicoló Barella nejprve vyrovnal a chvíli nato připravil vítězný gól pro čerstvého náhradníka Danila D'Ambrosia. Triumf Interu ještě v nastavení zpečetil Romelu Lukaku.

Atalanta Bergamo porazila Fiorentinu 3:0, po třech kolech naplno bodovala a polepšila si na osmou pozici. AS Řím zvítězil v Boloni vysoko 5:1, když všechny branky padly už v úvodní půli.

Italská fotbalová liga - 11. kolo:

Neapol - Sampdoria Janov 2:1 (53. Lozano, 68. Petagna - 20. Jankto), Cagliari - Inter Milán 1:3 (42. Sottil - 77 Barella, 84. D'Ambrosio, 90.+4 Lukaku), Bergamo - Fiorentina 3:0 (44. Gosens, 55. Malinovskij, 63. Toloi), Boloňa - AS Řím 1:5 (24. vlastní Cristante - 5. vlastní Poli, 10. Džeko, 15. Lorenzo Pellegrini, 35. Veretout, 44. Mchitarjan).

1. AC Milán 10 8 2 0 23:9 26 2. Inter Milán 11 7 3 1 29:15 24 3. Neapol 11 8 0 3 26:11 23 4. Sassuolo 11 6 4 1 21:12 22 5. AS Řím 11 6 3 2 24:16 21 6. Juventus Turín 10 5 5 0 20:8 20 7. Hellas Verona 11 5 4 2 15:9 19 8. Bergamo 10 5 2 3 21:16 17 9. Lazio Řím 11 5 2 4 17:19 17 10. Udine 10 4 1 5 13:14 13 11. Cagliari 11 3 3 5 18:23 12 12. Boloňa 11 4 0 7 16:22 12 13. Sampdoria Janov 11 3 2 6 16:19 11 14. Benevento 11 3 2 6 12:22 11 15. Parma 10 2 4 4 10:17 10 16. Spezia 11 2 4 5 15:23 10 17. Fiorentina 11 2 3 6 11:19 9 18. FC Turín 11 1 3 7 19:27 6 19. FC Janov 10 1 3 6 9:19 6 20. Crotone 11 1 2 8 10:25 5

Poznámka: Neapoli byl odečten bod za neodehrání říjnového zápasu s Juventusem.

Tottenham jen remizoval s Crystal Palace

Fotbalisté Tottenhamu ve 12. kole anglické ligy na hřišti Crystal Palace ztratili v závěru vedení, remizovali 1:1 a mohou přijít o první místo v tabulce. Svěřenci trenéra Josého Mourinha vedou o bod před mistrovským Liverpoolem, který dnes hraje s Fulhamem.

Tottenham se nad londýnským rivalem ujal vedení ve 23. minutě, kdy Harry Kane zdálky propálil Vicenteho Guaitu. Španělský brankář ale další velké šance hostů v první půli pochytal.

Hráči Crystal Palace si po změně stran vytvořili převahu a v 81. minutě vyrovnali, tentokrát po zaváhání gólmana Huga Llorise, kterého po standardní situaci překonal Jeffrey Schlupp. Spurs v závěru sahali po vítězství, ale Ben Davies trefil břevno a Guaita výborně zneškodnil přímý kop Erica Diera i tutovku Kanea.

Tottenham v Premier League neprohrál pojedenácté za sebou, ale ve dvou z posledních tří zápasů remizoval.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo:

Crystal Palace - Tottenham 1:1 (81. Schlupp - 23. Kane), Southampton - Sheffield United 3:0 (34. Adams, 62. Armstrong, 83. Redmond).

1. Tottenham 12 7 4 1 24:10 25 2. Liverpool 11 7 3 1 26:17 24 3. Southampton 12 7 2 3 24:17 23 4. Chelsea 12 6 4 2 25:12 22 5. Leicester 11 7 0 4 21:15 21 6. West Ham United 12 6 2 4 20:15 20 7. Everton 12 6 2 4 21:18 20 8. Manchester United 11 6 2 3 19:17 20 9. Manchester City 11 5 4 2 17:11 19 10. Aston Villa 10 6 0 4 21:13 18 11. Crystal Palace 12 5 2 5 18:17 17 12. Newcastle 11 5 2 4 14:16 17 13. Wolverhampton 12 5 2 5 11:16 17 14. Leeds 12 4 2 6 17:22 14 15. Arsenal 11 4 1 6 10:14 13 16. Brighton 11 2 4 5 15:18 10 17. Fulham 11 2 1 8 11:21 7 18. Burnley 10 1 3 6 5:18 6 19. West Bromwich 12 1 3 8 9:25 6 20. Sheffield United 12 0 1 11 5:21 1

Schalke dál čeká na výhru

Ve třetí minutě nastavení přišli fotbalisté Schalke o vítězství v Augsburgu, kde remizovali 2:2 a v německé lize nevyhráli už 27. zápas v řadě. Tradiční klub tak dál směřuje k antirekordu někdejšího týmu Tasmania Berlín, který před 55 lety v Bundeslize odehrál 31 utkání bez vítězství.

Schalke, které čeká na výhru od ledna, začalo duel v Augsburgu hororově. Po 10 minutách se útočník Mark Uth tvrdě srazil hlavou s domácím Felixem Uduokhaiem a na chvíli upadl do bezvědomí. Po střetu dlouho ležel na trávníku, kde mu lékaři podali infuzi. Po převozu do nemocnice mu byl diagnostikován otřes mozku a hospitalizován zůstane minimálně do pondělí.

Ve 32. minutě si dal Suat Serdar vlastní gól a poslal do vedení Augsburg, který do dnešního zápasu vyhrál naposledy v říjnu. Hosté po přestávce získali díky vyloučení Floriana Niederlechnera početní výhodu, kterou využili k otočení skóre. Radost jim ale překazil v nastavení Marco Richter, který hlavičkou zblízka vyrovnal.

Schalke je dál poslední, Augsburg se posunul na desáté místo. Pouze z lavičky domácího týmu sledovali zápas brankář Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý.

Německá fotbalová liga - 11. kolo:

Augsburg - Schalke 2:2 (32. vlastní Serdar, 90.+3 Richter - 52. Raman, 61. Búžiláb).

1. Bayern Mnichov 11 7 3 1 35:17 24 2. Lipsko 11 7 3 1 23:9 24 3. Leverkusen 10 6 4 0 19:9 22 4. Wolfsburg 11 5 6 0 18:11 21 5. Dortmund 11 6 1 4 23:15 19 6. Union Berlín 11 4 5 2 23:15 17 7. Stuttgart 11 4 5 2 24:17 17 8. Mönchengladbach 11 4 5 2 20:17 17 9. Eintracht Frankfurt 11 2 7 2 16:19 13 10. Augsburg 11 3 4 4 14:17 13 11. Hoffenheim 10 3 3 4 18:17 12 12. Hertha Berlín 11 3 3 5 19:20 12 13. Brémy 11 2 5 4 14:19 11 14. Freiburg 11 2 5 4 14:22 11 15. Kolín nad Rýnem 11 2 4 5 13:17 10 16. Bielefeld 11 2 1 8 8:22 7 17. Mohuč 11 1 2 8 12:25 5 18. Schalke 11 0 4 7 8:33 4

San Sebastian po remíze znovu vede

Fotbalisté San Sebastianu ve 13. kole španělské ligy doma remizovali 1:1 s Eibarem a poskočili do čela neúplné tabulky o skóre před Atlético Madrid, které má dva zápasy k dobru. Real Sociedad uhrál nerozhodný výsledek v šestém soutěžním utkání po sobě.

San Sebastian poslal do vedení ve 20. minutě Ander Barrenetxea. V 65. minutě vyrovnal Sergio Enrich. Baskický tým v závěru sahal po výhře, ale Portu hlavičkoval do břevna a trefa Igora Zubeldii byla odvolána kvůli ofsajdu.

Španělská fotbalová liga - 13. kolo:

San Sebastian - Eibar 1:1 (20. Barrenetxea - 65. Enrich), Betis Sevilla - Villarreal 1:1 (51. Ruibal - 5. Torres).