Jankto může jít do Španělska. Za záložníka Sampdorie nabízí Getafe šest milionů eur

Český fotbalový reprezentant Jakub Jankto by se mohl podle španělského deníku Marca stát novou posilou Getafe.

Patnáctý celek minulého ročníku La Ligy údajně nabídl Sampdorii Janov za pětadvacetiletého záložníka šest milionů eur (přes 153 milionů korun). Oba týmy podle listu dál jednají.

"V Itálii se hovoří o hotové dohodě mezi Sampdorií a Getafe s částkou, který by se pohybovala kolem šesti milionů eur. Jak ale Marca zjistila, v tuto chvíli mezi kluby neexistuje žádná dohoda," napsala na svém webu Marca s tím, že dnes se má rozhodnout.

Jankto působí v Itálii už šest let, v roce 2015 přišel z pražské Slavie do Udine. O čtyři roky později přestoupil do Sampdorie, za kterou odehrál 97 zápasů a vstřelil devět gólů.

Dosud posledním českým fotbalistou ve španělské lize byl brankář Tomáš Vaclík, kterému po minulé sezoně skončila smlouva v Seville a odešel do Olympiakosu.