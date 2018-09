Jako na Žižkově, smál se Vaclík po přestřelce s Levante. Blýskl se chycenou penaltou

před 1 hodinou

Českému gólmanovi se vyplatila pečlivá příprava, exekutora pokutového kopu měl perfektně přečteného.

Valencie - Kdepak, žádná náhoda. Brankář Tomáš Vaclík byl jedním z hrdinů FC Sevilla při nedělním utkání 5. kole španělské fotbalové ligy na půdě Levante. V jednom z klíčových okamžiků duelu podržel tým, když zneškodnil penaltu, a pomohl tak Seville k divokému vítězství 6:2.

"Hráli jsme od 12 hodin a přiznám se, že to nebyla žádná legrace. Takhle brzy jsem naposledy hrál na Žižkově a to už je přes sedm let. Ale i přes obrovské vedro jsme to zvládli. A mně spadl kámen ze srdce, protože tohle vítězství jsme potřebovali jako sůl," uvedl Vaclík na svém facebookovém profilu.

Hosté se ujali vedení v 11. minutě, kdy krátce po Vaclíkově zákroku proti Rogerově hlavičce z hranice malého vápna udeřil na druhé straně po svižné narážečce Ben Yedder. O minutu později už se ale útočník Roger z blízka nemýlil a vyrovnal.

V 21. minutě chyboval při výběhu na centrovaný míč domácí gólman Oier a Carrico neměl problém trefit odkrytou branku. Vzápětí mohlo Levante znovu srovnat, ale Vaclík vystihl směr Moralesova pokutového kopu a přízemní střelu k levé tyči vyrazil.

"Je pravda, že jsem tušil, že Morales bude kopat k mé levé ruce, takže to nebyla žádná náhoda. Díval jsem se, že Morales většinou strany u penalt střídá, a naposledy ji kopal k pravé ruce gólmana, takže jsem čekal, že ji dneska kopne doleva. A opravdu to udělal. Byl jsem na to připravený a evidentně se to vyplatilo," popisoval Vaclík.

"Já zrovna žádný velký expert na penalty nejsem, za čtyři roky v Basileji jsem chytil v lize snad tři, ale všechny hned někdy zkraje mého angažmá, takže ta dnešní byla po hodně dlouhé době. Cením si toho o to víc, že to bylo za stavu 2:1, takže Levante mohlo vyrovnat. Místo toho jsme dali vzápětí dva góly a utkání jsme definitivně zlomili," dodal.

Ještě do poločasu Sevilla navýšila vedení, když dalšími dvěma brankami završil hattrick Ben Yedder. Nejprve stál na konci rychlého brejku a pak využil další chyby Oiera, který neudržel centrovaný míč. Na první tři góly přihrál Sarabia a poprvé si připsal tři asistence v jednom utkání.

Po změně stran pojistili favoritovi tři body dalšími góly Silva a Sarabia, v závěru už jen korigoval výsledek střídající Simon. Sevilla si připsala druhé ligové vítězství v sezoně, Levante čeká na výhru už čtyři utkání.