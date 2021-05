Já a unavený? Souček se vysmál otázce. Nechyběl ani minutu, zápasů chce ještě víc

Nezničitelný, nepostradatelný, nestřídatelný. Český fotbalista Tomáš Souček v aktuální sezoně Premier League chyběl jen pár vteřin, to když ho sudí Mike Dean chybně vyloučil v závěru londýnského derby na hřišti Fulhamu. Jedním ze základních kamenů sestavy West Hamu bude i dnes večer, v předposledním kole ročníku.

Ve statistikách Tomáše Součka svítí po šestatřiceti kolech plná porce 3240 odehraných minut. Kouč "Kladivářů" David Moyes si bez železného muže z Havlíčkova Brodu svou sestavu nedokáže představit, v nepravidelných intervalech však přicházejí obavy - zejména od fanoušků - zda není Souček přece jen přetížený.

Ke konci sezony se pochyby objevují znovu, zvlášť když West Ham v posledních týdnech ztrácí důležité body.

Přímou otázku na případnou únavu dostal český záložník v rozhovoru pro klubový web. Jeho reakce? Nejprve pobavený smích, vzápětí rezolutní odmítnutí.

"Haha! Ne, ne, nejsem unavený, protože přesně tohle byl můj sen od dětství, hrát Ligu mistrů nebo Premier League. Takže si užívám každou chvíli na hřišti," prohlásil šestadvacetiletý středopolař.

Souček by dokonce uvítal větší porci zápasů, což se, jak doufá, v příštím ročníku stane skutečností.

"Rád bych k tomu přidal ještě zápasy v evropských pohárech, rád bych hrál ještě víc, pokud to bude možné. Necítím se unavený, užívám si hru," ujistil ještě jednou fotbalista, který čerstvě obdržel ocenění pro nejvíc nedoceněného hráče sezony od renomovaného magazínu The Athletic.

"Děsí soupeře a dává za West Ham důležité góly. Je oblíbencem fanoušků a za posledních šestnáct měsíců pomohl změnit kulturu klubu. Pozvedl pracovní morálku týmu, trénuje i ve volných dnech," shrnul server Součkův přínos.

Sám hráč svůj individuální přínos bere s rezervou.

"Je to fajn, ale řekl bych, že má hra je spíš o týmové práci, ne o individuálních věcech. Jsem víc týmový hráč, chci pomoct ostatním zlepšovat se, rád je motivuju, jsem pozitivní, ukazuju jim cestu. Chci být prostě součástí úspěšného klubu," vysvětlil.

V boji o Evropu musejí Hammers ve středu na stadionu The Hawthorns bezpodmínečně zvítězit. Souček však tuší, že jeho tým od již jistě sestupujícího West Bromu nedostane nic gratis.

The Baggies jsou schopní předvádět vynikající výkony. Na začátku dubna se blýskli neskutečnou pětigólovou výhrou na půdě Chelsea, v neděli zase dlouho drželi remízu s Liverpoolem, než je v poslední možné chvíli srazil gólovou hlavičkou brankář Alisson Becker.

"Viděl jsem ten zápas a viděl jsem u nich velkou touhu po vítězství. Pořád hrají Premier League, a tak vůbec nic nevypustí. Navíc přijdou fanoušci, takže to bude hodně těžký zápas. My ale potřebujeme tři body, potřebujeme skórovat brzy, ideálně z první šance," odhalil Souček scénář, který by si Moyesovci představovali.

Na The Hawthorns bude moci dorazit 5500 fanoušků WBA a v posledním kole o víkendu se podobného svátku dočkají i "Kladiváři". Při domácím duelu proti Southamptonu, který celou soutěž uzavře, může na London Stadium zavítat až 10 tisíc příznivců.

"Strašně se na to těším," potvrdil Souček, který v Anglii hru před diváky zatím zažil jen minimálně.

"Jen čtyři zápasy, z toho pouze jeden doma před našimi fanoušky. A byl to neskutečný pocit. Jsem z toho nadšený a doufám, že jim ukážeme naši kvalitu a zvítězíme kvůli nim, protože nás podporovali z domova po celou sezonu," dodal.

Ze středečního utkání mezi West Bromwichem Albion a West Hamem United nabídne deník Aktuálně.cz podrobnou online reportáž.