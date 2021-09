Král sklízí chválu. Impozantní debut, je víc než defenzivní záložník, píší v Anglii

Fotbalisté West Ham po hořké víkendové porážce od Manchesteru United dokázali stejného soupeře zdolat v anglickém Ligovém poháru. A to dokonce v jeho chrámu na Old Trafford. U vítězství 1:0 byl český záložník Alex Král, který si v dresu Hammers připsal premiérový start. Fanoušky londýnského klubu rozhodně potěšil.

Oba týmy oproti neděli nastoupily ve výrazně obměněných sestavách. Trenéři David Moyes a Ole Gunnar Solskjaer nechali největší hvězdy mimo sestavu a šanci dostali méně vytížení hráči, v základních jedenáctkách figuroval jediný muž, který v ní byl i při ligovém střetu (Jarrod Bowen z West Hamu).

Do sestavy se tak poprvé od svého příchodu z Moskvy dostal i Alex Král. Zaujal místo ve středu hřiště vedle veterána Marka Noblea a jeho cílem bylo zachytávat valící se útoky "Rudých ďáblů".

Přestože domácím chyběl Cristiano Ronaldo nebo Marcus Rashford, čekala na českého záložníka hodně těžká zkouška. Solskjaer vsadil v útoku na rychlost a oproti ligovým zápasům dostala příležitost od začátku například letní posila Jadon Sancho, druhý nejdražší anglický fotbalista historie.

Král ovšem uspěl, fanoušci i tisk jej chválí. "Proti útočníkům formátu Lingarda, Sancha a Martiala dokázal obstát a pro Moyese to znamená, že má další možnost do středu hřiště," komentoval jeho výkon server Football.London.

Redaktoři webu ohodnotili Krále výtečnou známkou sedm. "Impozantní debut. Přišel do Londýna s pověstí dobrého defenzivního záložníka, který může zaskočit i na stoperu, ale večer předvedl, že je víc než jen hráčem mezi šestnáctky," chválili v pozápasovém hodnocení.

Kromě spolehlivého výkonu do obrany totiž Král předvedl i své ofenzivní schopnosti. "Několikrát se mu povedlo proniknout do vápna Manchesteru a připsal si dokonce střelu zkraje zápasu, kterou Eric Bailly zblokoval mimo," připomněl server vydařený moment českého fotbalisty.

"Jeho chuť hrát dopředu je pozitivní zprávou pro West Ham, přitom nezanedbal žádnou ze svých defenzivních povinností. Má dobrou výdrž, aby zvládl sprintovat do obrany i do útoku po celých 90 minut," pokračovala chvála na Královu adresu.

Pro trenérský tým Davida Moyese je Králův výkon dobrou zprávou. "Na různých postech je konkurence. Ve středu hřiště samozřejmě máme Součka a Rice, ale hráči musí o místa soupeřit, máme tu teď nastavení jako v top týmech," lebedil si po utkání asistent trenéra Stuart Pearce.

"Nováčci v Anglii mají většinou problém s tím, aby se adaptovali na rychlost, ale to nebyl Králův případ. Občas jen běhal za míčem, ale to všichni hráči West Hamu, protože Manchester United měl jasnou převahu v držení míče," dodal v hodnocení server Football.London.

Další čas na hřišti může pro třiadvacetiletého záložníka přijít velmi brzy, protože West Ham je právě uprostřed zápasového maratonu, kdy za 23 dní odehraje sedm utkání. Další podobná porce čeká tým na přelomu října a listopadu.

I to byl důvod, proč jen z tribuny dohlížely na počínání svých parťáků největší hvězdy Declan Rice, Tomáš Souček nebo čerstvě uzdravený Michail Antonio. Klíčové hráče se Moyes rozhodl šetřit na důležitější zápasy.

Také Vladimír Coufal začal jen na lavičce, ale po zranění Ryana Frederickse naskočil do utkání už v 17. minutě. "Spolehlivý jako vždycky. Držel Jadona Sancha velmi těsně a nedovolil mu zahrozit," dostalo se i jemu opět pochvalného hodnocení.

V utkání došlo také na kontroverzní situaci, když ve vápně přidržel Noble za dres Jesseho Lingarda a domácí hráč se dožadoval penalty. To kapitána "Kladivářů" nazlobilo.

"Vyčinil jsem mu. To je fotbal, ale on se pokusil nafilmovat penaltu. Smál jsem se, že v našem dresu to nedělal, ale za Manchester ano," otáčel situaci ve vtip veterán. Nutno podotknout, že pravda byla spíš na straně Lingarda, jenž jaro strávil na veleúspěšném hostování ve West Hamu a nedělní ligový šlágr rozhodl v závěru vítězným gólem.

Noble měl štěstí, že v Ligovém poháru bude VAR rozhodčím pomáhat až od semifinále. Jinak by dost možná byl opět hrobařem úspěchu "Kladivářů" stejně jako v neděli, kdy v nastaveném čase neproměnil penaltu…

V dalším kole čeká na West Ham rovněž soupeř z Manchesteru, na konci října se Moyesově partě postaví pro změnu City, obhájce trofeje. Už v sobotu ale čeká Součka a spol. jiný výjezd, tentokrát k ligovému klání na stadionu Leedsu.