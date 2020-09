Ibrahimovicovi to pořád pálí. Dvěma góly pomohl zdolat Boloňu

Americký prezident Donald Trump oznámí jméno své kandidátky do Nejvyššího soudu USA pravděpodobně v sobotu. Řekl to novinářům před odjezdem z Bílého domu na předvolební akci ve státě Ohio. Potvrdil, že se rozhoduje mezi pěti uchazečkami a že by si přál, aby Senát o jeho kandidátce hlasoval ještě před listopadovými volbami hlavy státu. Již dříve oznámil, že do funkce navrhne ženu.