před 1 hodinou

Švédský fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic z Los Angeles Galaxy dostal od vedení zámořské soutěže MLS nespecifikovanou pokutu za to, že při sobotním utkání s FC Los Angeles (1:1) plácl do obličeje hostujícího záložníka Leeho Nguyena. Ibrahimovic už v této sezoně dostal červenou kartu za to, že v utkání s Montrealem dal facku Michaelu Patrassovi. V derby s FC Los Angeles však trestu unikl. "Pravidla MLS moc neznám, ale zdá se, že fackování soupeřů je teď normální," napsal Nguyen na Twitteru s odkazem na záznam incidentu.

autor: ČTK | před 1 hodinou