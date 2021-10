I tohle je rasismus? Aktivistům vadí, že fandové slavili s arabskými pokrývkami hlavy

Způsob, jakým fanoušci fotbalového Newcastlu United přivítali příchod nového majitele, kritizuje organizace Kick It Out. Aktivistům vadí, že příznivci anglického klubu oslavovali bohaté mecenáše ze Saúdské Arábie s tradičními arabskými pokrývkami na hlavách.

Zpráva o tom, že jejich klub, který v tomto ročníku Premier League stále čeká na výhru a v tabulce je předposlední, převzal bohatý majitel, rozpoutala mezi příznivci týmu ze St. James Parku šílenství.

Tisíce fanoušků stály ve frontách, aby si koupily sezonní vstupenky, a hned první zápas poté, co bylo oznámeno dokončení obchodu, sledoval vyprodaný stadion.

Příznivce nadchla vidina lepších zítřků a velkolepé plány saúdskoarabského Veřejného investičního fondu, který slíbil balík na nejhvězdnější posily i třeba razantní vylepšení stadionu. Ve středu odvolaného kouče Steva Bruceho má nahradit některá z trenérských hvězd.

Spousta fanoušků dala nadšení z příchodu nového majitele najevo i tím, že na nedělní zápas s Tottenhamem dorazila v kefíji, tedy tradiční arabské pokrývce hlavy.

A právě to vadí organizaci Kick It Out (Vykopněte to pryč). Aktivistické hnutí, které si za jeden ze svých cílů dává boj s rasismem, plánuje podle deníku Daily Mail "schůzku s vedením Newcastlu, aby odradilo fanoušky od nošení ubrusů na hlavách".

"Skupiny pro rovnost a začlenění chtějí nabídnout Newcastlu vzdělávací workshopy pro fanoušky, aby jim vysvětlily, že nošení těchto pokrývek hlavy jako zosobnění Arabů může být považováno za rasistické, útočné a kulturně necitlivé," píše Daily Mail.

S nošením symbolů už měly problémy také v hokejové NHL, kde klub z Chicaga vyzval fanoušky, aby na utkání nechodili v indiánských čelenkách, přestože má klub indiána s ozdobou hlavy tradičně i v logu.