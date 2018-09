Kanté nestihl po zápase vlak, tak strávil večer s fanoušky z mešity

před 1 hodinou

Francouzský mistr světa N'Golo Kanté potvrdil, proč je považován za jednoho z nejsympatičtějších světových fotbalistů.

Londýn - Poté, co Kantému ujel vlak do Paříže, strávil sobotní večer s fanoušky, které viděl poprvé v životě.

Hvězdný fotbalista odehrál v sobotu celý ligový zápas proti Cardiffu, který favorizovaná Chelsea vyhrála 4:1. Po utkání se rozhodl, že se vydá vlakem do rodné Paříže, ale spoj nestihl.

Aby zabil čas do dalšího vlaku, zašel Kanté do nejbližší mešity, kde se setkal s muži, kteří ho poznali. Jeden z nich ho pozval domů a skupinka společně strávila večer hraním počítačové hry FIFA na PlayStation a sledováním pořadu BBC Match of the Day, v němž se rozebírají zápasy ligového kola.

"Setkali jsme se s ním v mešitě kolem deváté večer. Choval se strašně skromně, tak jsme se ho zeptali, jestli ho můžeme pozvat na večeři. Celou dobu jsme si povídali o fotbale, přiznal, že Messi je na úplně jiné úrovni než všichni ostatní. Nakonec vzdal plán odjet do Francie a vzal si taxík domů," řekl listu Daily Star jeden z tria mužů. "Skutečná definice pokory. To je muž!" dodal.

Sedmadvacetiletý Kanté je znám svou skromnou povahou, jež je v kontrastu s jeho mimořádnou důležitostí pro tým. Po zisku světového titulu v Rusku se stal nedobrovolně jednou z hlavních postav při oslavách "Les Bleus", kteří na jeho počest zpívali písničku.