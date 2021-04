Hvězda PSG leží po banální operaci v kómatu. Je v něm už 39 let, manželka se nevzdává

Byla to banální operace kolena, ale měla fatální následky. Francouzský fotbalový reprezentant Jean-Pierre Adams, který zářil i ve slavném klubu Paris St. Germain, po ní leží už 39 let v kómatu. Nyní je mu 73 let, jeho manželka Bernadette se však nevzdává naděje na zlepšení a rázně odmítá jakékoliv myšlenky na eutanazii.

Za francouzskou reprezentaci odehrál Adams 22 zápasů, zářil v dresu Paris SG a týmu Nimes pomohl k titulu vicemistra, což je dodnes největší úspěch v historii klubu. Jenže 17. březen 1982 všechno změnil. Adams nastoupil do nemocnice Édouarda Herriota v Lyonu, aby absolvoval rutinní chirurgický zákrok. Měl mu napravit poškozené vazy v koleni, hospitalizace byla naplánovaná maximálně na několik dní. Rodák ze Senegalu však před operací dostal fatálním omylem špatná anestetika. Vyvolala u něho bronchospasmus (zúžení průdušek), kvůli němuž trpěl jeho mozek nedostatkem kyslíku. Adams upadl do kómatu, z něhož se dodnes neprobral. Nyní je mu 73 let, celou dobu stojí po jeho boku manželka Bernadette, již si vzal v roce 1969. Adams může bez podpory přístrojů dýchat či jíst, není však schopen komunikace či vyjádření jakýchkoliv citů. "Lidé často říkají, že bychom ho měli odpojit od přístrojů… Ale on na nich není. Prostě nemám tu odvahu, abych mu přestala dávat jídlo a pití," svěřila se Adamsová deníku The Sun, který fotbalistův příběh připomněl. "Má normální denní rutinu. Vzbudí se v sedm, nají se… Ano, je ve vegetativním stavu, ale slyší a může sedět v kolečkovém křesle," popsala Adamsová, jež žije s bývalým fotbalistou v domě nedaleko od Nimes a mají spolu dva syny. Související Na ruské frontě přežil svou smrt, přesto dál táhl Spartu. A vynalezl "českou uličku" O tom, že by život svého manžela ukončila, nechce ani slyšet. Adamsová je zásadně proti eutanazii. Na rozdíl třeba od internacionála a bývalého spoluhráče Adamse z národního týmu Mariuse Trésora. "I kdyby se Jean-Pierre probudil, nikoho nepozná. Tak jakou cenu má takový život?" ptal se Trésor v rozhovoru pro web Paris United. "Kdyby se něco takového stalo mně, řekl bych své ženě, aby mě tu nedržela," doplnil účastník dvou světových šampionátů. Trésor také přiznal, že nikdy nenašel odvahu, aby svého kamaráda navštívil. Přitom v letech 1972-1976 spolu vytvořili ve středu obrany francouzské reprezentace slavnou dvojici, přezdívanou La garde noire (Černá garda). Adams v té době zažíval vrchol fotbalové pohádky. Narodil se v Dakaru v roce 1948 a do deseti let také v Senegalu vyrůstal. Pak se s babičkou, jež byla silně věřící, vydal na pouť do Francie, kde ho zapsala do katolické školy a záhy ho adoptoval francouzský pár. Během studií si Adams přivydělával v továrně na gumu a hrál za lokální kluby. S týmem Fontainebleau - ještě jako útočník - vyhrál dvakrát amatérský šampionát Francie, což mu otevřelo dveře do profesionálního fotbalu. V roce 1970 podepsal smlouvu s Olympique Nimes a v sezoně 1971/1972 pomohl týmu k senzačnímu druhému místu v lize, úspěchu, který se už klubu nikdy nepodařilo napodobit. Po třech letech v Nimes odešel do Nice, které za čtyři roky vyměnil za Paris St. Germain. Po dvou sezonách ve slavném celku odešel do Mylhúz a rok si zahrál i za Chalon. V roce 1981 profesionální kariéru ukončil. Rok nato přišla osudová operace. Anesteziologa a jeho asistenta, kteří Adamsovi špatnou dávku podali, potrestal až v 90. letech soud měsíční podmínkou a pokutou. Související Turecký fotbalista se přiznal k vraždě pětiletého syna, zadusil ho polštářem