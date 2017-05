Huddersfield si v penaltách vystřílel návrat do Premier League po 45 letech

před 43 minutami

Fotbalisté Huddersfieldu zvládli nervy drásající barážové utkání proti Readingu a v příští sezoně si zahrají nejvyšší anglickou soutěž. Svého konkurenta zdolali až na penalty a mezi elitu se vracejí téměř po půl století.

Londýn - Po dlouhých 45 letech se fotbalisté Huddersfieldu vracejí do nejvyšší anglické ligy. Postup do Premier League si zajistili triumfem ve finále play off proti Readingu, který ve Wembley udolali po bezbrankovém zápasu na pokutové kopy.

Huddersfield patří k tradičním anglickým celkům, v roce 1926 dokonce jako první získal tři tituly po sobě. Šedesátá léta strávil ve druhé lize, pak se na dvě sezony vrátil, ale od roku 1972 už se pohyboval jen v nižších soutěžích. Ještě v roce 2012 hrál ve třetí lize a v předchozích čtyřech sezonách byl v druhé lize nejlépe šestnáctý.

V tomto ročníku však vybojoval překvapivé páté místo a následně zvládl i play off o poslední postupovou pozici. Nejprve vyřadil Sheffield Wednesday rovněž na penalty a stejný kousek zopakoval i ve finále. Stal se tak prvním týmem v historii druhé anglické ligy, který postoupil, přestože v sezoně inkasoval více branek než vstřelil (56:58).

Finále play off o postup do anglické fotbalové ligy ve Wembley:

Huddersfield - Reading 0:0, pen. 4:3.