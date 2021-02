Hrozba číslo 1, ale i kritizovaný simulant. Coufal má zkrotit nejlepšího hráče ligy

Vladimír Coufal se podruhé postaví tváří v tvář Jacku Grealishovi. Nejhůře zastavitelnému fotbalistovi, kterého dle svých slov v Premier League potkal. Aston Villa večer hostí West Ham a půjde o hodně. Lvi mají Kladivářům co vracet a pokud vyhrají, vystřídají je na prominentních pohárových příčkách.

"Z mého pohledu je to momentálně nejlepší hráč Premier League," řekl manažer West Hamu David Moyes před středečním střetnutím v birminghamském Villa Parku.

"Jack Grealish je nejlepší hráč, jakého můžeme sledovat v celém současném fotbalovém světě," zašel ještě dál bývalý útočník Aston Villy Gabriel Agbonlahor.

O Grealishovi se s největším možným respektem vyjádřil i Coufal, který na začátku ledna v rozhovoru pro Aktuálně.cz vyzdvihl umění pětadvacetiletého Angličana nad další superhvězdy, Raheema Sterlinga, Son Hung-mina či Sadia Maného.

Právě na českém obránci bude znovu výrazná porce odpovědnosti. Grealish tvoří hru Aston Villy právě z levé strany a jde mu to skvěle. V letošním ročníku soutěže už posbíral šest branek a devět asistencí. Podle podrobných statistik serveru WhoScored.com je v tuto chvíli opravdu nejlépe hodnoceným hráčem ligy před Harrym Kanem a Kevinem de Bruynem.

Na druhou stranu, každý v Anglii už ví, že přes Coufala jednoduchá cesta nevede.

Osmadvacetiletý Čech je jedním z nejlepších krajních obránců ve statistice překažených útoků jeden na jednoho.

"Nejsem zvyklý hrát alibisticky, nechci situace odcouvat a dát soupeři čas, ať se rozhlédne. Musím do něj jít a zkusit ho zastavit. Když projde, tak projde," vysvětluje Coufal svou jednoduchou taktiku, která mu ale zatím v elitní soutěži přináší zasloužený úspěch.

Vladimír Coufal má novou přezdívku:

V případě Grealishe si musí dát velký pozor i na jeden velký nešvar, kvůli němuž "nový Beckham" není zrovna milován ostrovními fanoušky napříč klubovým spektrem. Simulování. Jeho časté ochotné pády jsou terčem kritiky i posměchu a někteří experti proto odmítají auru Grealishe coby nového tahouna anglické reprezentace.

"Je to úplně mimo. Celá země vytvořila ideu Jacka Grealishe jako budoucího nejlepšího anglického hráče všech dob. Kde se to vzalo? Je to absolutně směšné. Ten povyk kolem něj nechápu. Prý jsou na něj fauly. Jistě, když se ho někdo letmo dotkne, jde okamžitě k zemi," nešetřil na podzim kritikou třeba bývalý reprezentant Paul Parker.

První duel proti Aston Ville, který se hrál v Londýně na konci listopadu, zvládl West Ham vítězně 2:1, navzdory velké převaze hostů.

Kontroverzní pád Grealishe v prvním duelu s West Hamem:

Ti vyhráli jasně na držení míče, 16:6 na střely celkem, 6:2 na střely na branku, 7:3 na rohy. Hammers měli obrovské štěstí, v závěru neproměnil Ollie Watkins penaltu a jeho vyrovnávací gól odvolal VAR kvůli ofsajdu.

Grealish vstřelil jediný gól Villy, proti Coufalovi se ale příliš neprosazoval. Trefil se až v situaci, kdy si z utěsněného kraje hřiště raději seběhl do středu.

Podobná variabilita v ofenzivě Villans se dá očekávat i dnes. Grealish se výborně doplňuje s Rossem Barkleym hostujícím z Chelsea a Moyes moc dobře ví o velké síle týmu vedeného Deanem Smithem.

"Grealish ukazuje v každém utkání, čeho je schopný, pro klub dělá velké věci a nikdo v Premier League teď nehraje tak dobře, jako on," zastavil se skotský manažer ještě jednou u playmakera, který byl fanouškem Aston Villy už jako malý kluk vyrůstající v Birminghamu.

"Nejde ale jen o něj. Spousta hráčů se výrazně zlepšila. McGinn, Mings, Konsa nebo Watkins. Dean Smith udělal s týmem skvělou práci," uvedl Moyes, přičemž podobná chvála proudila i opačným směrem.

Oba celky spojuje nejen letošní dramatický vzestup výkonnosti a následně i ambicí. Jestliže West Ham loni odvracel hrozbu sestupu v posledních zápasech, Aston Villa se zachránila jen shodou šťastných okolností.

Jak Smith, tak Moyes v aktuálním ročníku vhodně doplnili tým, vypracovali důmyslný a účinný taktický plán a ustálili sestavu. Oba dělají minimální změny a tak lze snadno předvídat dnešní pravděpodobné sestavy:

West Ham: Fabianski - Coufal, Ogbonna, Dawson, Creswell - Souček, Rice - Bowen, Benrahma, Fornals - Antonio.

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Targett - Douglas Luiz, McGinn - Traoré, Barkley, Grealish - Watkins.

Utkání mezi Aston Villou a West Hamem začíná ve středu ve 21:15 a na Aktuálně.cz jej budeme sledovat v podrobné online reportáži.