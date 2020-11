Stesků na hustý program přibývá. Zmizela radost, řekl Guardiola. Klopp vinil televizi

Příliš nahuštěný fotbalový program po koronavirovém restartu je v Anglii velkým tématem. Po sobotních zápasech se postěžovali také Pep Guardiola a Jürgen Klopp.

Trenér fotbalistů Manchesteru City Guardiola si po sobotním ligovém vítězství 5:0 nad Burnley posteskl, že hráči si ani nemohou úspěch pořádně vychutnat. V nabitém programu zápasů, který ovlivnila pandemie koronaviru, podle něj někteří přestávají mít z fotbalu radost.

"To je problém. Dřív to bylo prima hrát jednou nebo dvakrát týdně, mít u toho diváky. Teď se hraje každé tři dny. Pojedeme vyhrát do Porta, pak se budeme chystat na Fulham," řekl Guardiola, jehož svěřenci nastoupí v úterý v Lize mistrů a další utkání v Premier League je čeká znovu v sobotu.

Proti Burnley se hráči Manchesteru City konečně rozstříleli. Zatímco v úvodních osmi ligových zápasech dali úřadující vicemistři dohromady deset gólů, v sobotu se trefili hned pětkrát. Hattrickem se blýskl Rijád Mahriz. "Ty góly nám samozřejmě pomohou," uvedl španělský kouč, podle něj se musí činit útočníci, aby si udrželi místo v sestavě. "Gabriel Jesus musí dávat góly, Raheem Sterling také musí skórovat víc, když nastoupí," řekl Guardiola, jehož tým je v tabulce osmý.

Klopp se kvůli zranění zlobil na televizi

Liverpoolský kouč Klopp přisoudil zranění záložníka James Milnera v sobotním ligovém utkání v Brightonu nevhodnému nasazení zápasu a kritizoval kvůli tomu televizní společnost BT Sport. Obhájce titulu hrál od 12:30 místního času, i když ve středu absolvoval zápas v Lize mistrů. Klopp tuto praxi dlouhodobě kritizuje. Jeho tým v tomto režimu hrál už dvakrát a ještě jednou ho to čeká.

Pro čtyřiatřicetiletého Milnera skončil zápas v 74. minutě. Na dotaz reportéra BT Sport Dese Kellyho, zda jde o zranění zadního stehenního svalu, Klopp odpověděl: "Jo, gratuluji."

Kelly se zeptal, zda z hráčova zranění viní jeho osobně. "Ne, ale pracujete pro ně," prohlásil německý trenér. "Hrát po středečním zápase v sobotu ve 12:30 je pro hráče opravdu nebezpečné," uvedl Klopp, jehož tým sehraje v této kombinaci nejvíce zápasů.

S reportérem se pak přeli o to, kdo za to může. Kelly argumentoval, že zástupci Liverpoolu a dalších klubů se na takovýchto vysílacích časech s televizní společností dohodli. Klopp mínil, že atypická sezona s programem nahuštěným kvůli pandemii koronaviru vyžaduje jiný přístup.

Trenér loňského vítěze Ligy mistrů je nespokojený i s tím, že v Premier League už neplatí možnost střídat v zápase pět hráčů místo tří, která byla zavedena po jarní koronavirové pauze ve zbytku minulého ročníku.

"Před týdnem jsme se o tom bavili s trenéry a myslím, že 15 nebo 16 z dvaceti se jich vyslovilo pro pět střídání. Zeptejte se Chrise Wildera, jak se tomu (zraněním) vyhnout. Pořád říká, že jsem sobec. Myslím, že se ukazuje, že sobec je on," uvedl Klopp na adresu trenéra Sheffieldu United, který vystupuje proti znovuzavedení pěti střídání.

"Kdybych dnes mohl střídat pětkrát, stáhnu Andyho Robertsona. Ne aby to pomohlo naší hře, ale abych ho šetřil. Nejde o taktiku, ale o chránění hráčů," řekl Klopp, jehož tým v Brightonu inkasoval v nastavení gól z penalty a remizoval 1:1. Z čela tabulky ho dnes může sesadit Tottenham či Chelsea, které hrají proti sobě.