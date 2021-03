Horor v Glasgow. Fanoušci Rangers dohonili Poláka a podřízli ho mačetou

Skotská policie vyšetřuje brutální vraždu, která se odehrála v Glasgow po nedělním fotbalovém derby mezi Celticem a Rangers. Obětí se stal pětatřicetiletý Kamil Charyszyn.

Podle skotských médií byl muž polského původu opilý a ve čtvrti Easterhouse v Glasgow hlasitým skandováním dával najevo náklonnost Celticu.

"Slyšel jsem venku pořádný rozruch, předpokládal jsem, že jde o opilé fanoušky Celticu a Rangers. Pak to ale začínalo být čím dál hlučnější a vyhrocenější," citují média jednoho ze svědků.

"Pak už jen vím, že byla všude policie, která nad místem činu postavila stan."

Charyszyna prý téměř 500 metrů naháněla trojice mužů a jedna žena, všichni oblečení v modrých barvách Rangers. Nakonec jej dostihli, načež mu jeden z pachatelů mačetou podřízl hrdlo.

Smrt nastala prakticky ihned, jen pár metrů od místa, kde otec dvou dětí bydlel.

Policie okamžitě zahájila pátrání po pachatelích barbarského činu a v rámci jejich popisu mimo jiné zdůraznila, že byli všichni čtyři bílé pleti.

"Mladý muž přišel o život a my musíme zjistit, kdo je za to zodpovědný. Jsem si jistý, že členové komunity budou mít o incidentu informace. Vyzývám je, aby je předali nám. Rodina oběti si zaslouží vědět, co se stalo," prohlásil hlavní vyšetřovatel Alan McAlpine.