Horor v Glasgow. Fanoušci Rangers dohonili Poláka a podřízli ho mačetou

Skotská policie vyšetřuje brutální vraždu, která se odehrála v Glasgow po nedělním fotbalovém derby mezi Celticem a Rangers. Obětí se stal pětatřicetiletý Kamil Charyszyn.

Podle skotských médií byl muž polského původu opilý a ve čtvrti Easterhouse v Glasgow hlasitým skandováním dával najevo náklonnost Celticu.

"Slyšel jsem venku pořádný rozruch, předpokládal jsem, že jde o opilé fanoušky Celticu a Rangers. Pak to ale začínalo být čím dál hlučnější a vyhrocenější," citují média jednoho ze svědků.

"Pak už jen vím, že byla všude policie, která nad místem činu postavila stan."

Charyszyna prý téměř 500 metrů naháněla trojice mužů a jedna žena, všichni oblečení v modrých barvách Rangers. Nakonec jej dostihli, načež mu jeden z pachatelů mačetou podřízl hrdlo.

Smrt nastala prakticky ihned, jen pár metrů od místa, kde otec dvou dětí bydlel.

Policie okamžitě zahájila pátrání po pachatelích barbarského činu a v rámci jejich popisu mimo jiné zdůraznila, že byli všichni čtyři bílé pleti.

"Mladý muž přišel o život a my musíme zjistit, kdo je za to zodpovědný. Jsem si jistý, že členové komunity budou mít o incidentu informace. Vyzývám je, aby je předali nám. Rodina oběti si zaslouží vědět, co se stalo," prohlásil hlavní vyšetřovatel Alan McAlpine.

Ve středu policejní složky zatkly dvaadvacetiletého podezřelého. Na podporu vdovy Agnieszky a jejich dětí už se vybralo více než 15 tisíc liber.

