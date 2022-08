Horor, pískot. Leverkusen začal sezonu nejhůř v historii, Schick zahodil vyrovnání

Historická blamáž, horor, pohroma. Před sezonou měl být Leverkusen jedním z černých koní fotbalové bundesligy, start sezony tomu ovšem vůbec neodpovídá. Bayer s Patrikem Schickem a Adamem Hložkem prohrál úvodní tři utkání nového ročníku, tak špatný začátek u Rýna nepamatují.

Bayer si v létě pojistil svého nejlepšího střelce loňského ročníku Patrika Schicka, doplnil tým o některé navrátilce z hostování a Adama Hložka, dal nadále důvěru trenéru Gerardu Seoanovi. Mančaft před sezonou budil respekt a dokonce podle některých mohl útočit na titul.

Jenže start sezony vysokým očekáváním zatím neodpovídá.

Letošní ročník načal Leverkusen ostudnou porážkou 3:4 s třetiligovým Elversbergem v domácím poháru, o kterém vedení klubu před sezonou sebevědomě říkalo, že jej chce vyhrát. Bayer se z porážky nevzpamatoval, bundesligu otevřel prohrou 0:1 v Dortmundu a v sobotu podlehl v prvním domácím utkání ligy 1:2 Augsburgu.

Takto špatný začátek sezony ve městě proslaveném chemickým a farmaceutickým průmyslem nepamatují.

Od postupu do bundesligy v roce 1979 klub ještě nezačal tak špatně. Před čtyřmi lety sice prohrál tři ligová kola, ale alespoň zvládl úvodní kolo poháru.

Přitom výkon ze strany Leverkusenu proti Augsburgu nebyl špatný. Domácí sice zmrazil po čtvrthodině hry gól hostujícího Jensena, šancí na vyrovnání měli ale dost. Nakonec se dočkali před pauzou. Hložek si odskočil v šestnáctce a vypálil z otočky, zblokovaný míč pak poslal prudkou ranou k tyči Charles Aránguiz.

"Musíme trefit rytmus a zvýšit sebevědomí hráčů. Nemůžeme se před brankou chovat tak bojácně a nejistě," burcoval trenér Seoane po zápase. "Nebyl to náš nejlepší zápas, ale s takovým množstvím šancí se většinou nedá prohrát. Byli jsme špatní v jejich proměňování," vadilo mu.

Nejaktivnější byl v tomto směru íránský záložník Azmún. Ve vyložené šanci dvakrát minul branku, jednou ho vychytal skvělý Gikiewicz. Jednu šanci za druhou pálil i Diaby. Bayer mohl jít několikrát do vedení, ale šance nevyužil. Naopak osm minut před koncem rozhodl o výhře Augsburgu Hahn.

Werkself měl ovšem kromě neproměňování šancí i další problémy. "Leverkusen dělal nezvykle hodně chyb v rozehrávce, za což si pod hlavní tribunou dokonce několikrát vysloužil i pískot," všiml si deník Bild.

Po zápase se do týmu na sítích pustili netrpěliví fanoušci. "Sestoupíme," napsalo několik. "Jak jsme z tolika šancí nemohli vstřelit aspoň pět gólů?" ptal se další fanoušek. "Nevím, co si o tom mám myslet. Máme jen jednoho nového hráče (Hložka, pozn. red.) a nic víc. Jak potom chceme vyhrát titul? Pokud to tak půjde dál, budeme hrát brzo o záchranu. A v Lize mistrů budeme určitě čtvrtí ve skupině," napsal svůj názor jiný fanda.

Náladu domácím příznivcům mohl v samém závěru vylepšit Schick, který měl po krásném centru od Demirbaye na noze vyrovnání, brankáře ovšem neprostřelil. Další šanci na první body v nové sezoně bude mít Bayer ve 3. kole bundesligy proti Hoffenheimu.