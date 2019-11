Hořký poslední zápas kariéry. Rozhodčí hvězdu vyloučil za faul po deseti vteřinách

Takhle si poslední zápas hvězdné kariéry nepředstavoval. Slavný fotbalový záložník Yaya Touré v něm odehrál jen něco málo přes minutu, pak ho rozhodčí vyloučil.

Středopolař, který slavil úspěchy s Barcelonou i Manchesterem City a Pobřeží slonoviny dovedl jako kapitán k triumfu na africkém šampionátu, dohrával kariéru ve druhé čínské lize za tým Qingdao Huanghai. A víkendový zápas závěrečného kola proti Nan-tchungu měl být tím posledním mezi profesionály.

Touré si v něm ovšem zahrál jen deset vteřin. Při prvním útoku soupeře nesmyslně před vápnem svého mužstva mimo hlavní proud hry nakopl protihráče a rozhodčí neměl slitování. Situaci zkontroloval VAR a pak Touré potřetí v kariéře mašíroval s červenou kartou do šatny…

Podívejte se na červenou kartu pro Tourého:

Yaya Toure expulsado a los 10 segundos de partido. Qué forma más lamentable de terminar una carrera deportiva. pic.twitter.com/0k883j3EgH — Ángel Grańa (@geluchocangas) November 3, 2019

Šestatřicetiletého záložníka může těšit alespoň to, že prohra 1:2 už nic nezměnila na postupu jeho celku do čínské Superligy. Qingdao vyhrálo soutěž a zahraje si mezi elitou. Ani to ale Tourého nejspíš nepřesvědčí, aby si prodloužil život na trávníku. Předpokládá se, že oznámí ukončení kariéry oficiálně a v klubu případně zůstane v jiné funkci.

Touré strávil svá nejlepší léta v Barceloně, kde strávil tři roky a se kterou se zapsal v roce 2009 do historie ziskem šesti trofejí, dalších osm let přidal v Manchesteru City a třikrát se radoval z vítězství v Premier League.