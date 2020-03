Hlásí se další senzace. Haalandův bratranec v 16 letech debutoval mezi dospělými

Fotbalový svět ještě pořád přivírá oči úžasem před září nové superhvězdy jménem Erling Braut Haaland a už se na svůj let fotbalovým nebem chystá další kometa. Haalandův bratranec Albert Braut Tjaaland.

Ta podobnost obou blonďáků až zaráží. Za vizuální můžou geny, vždyť Tjaaland je bratrancem útočníka Dortmundu z matčiny strany. Ta fotbalová je na hřišti také patrná na první pohled.

A navíc kráčí Tjaaland ve stopách nyní už slavného příbuzného i tím, že také on si odbyl debut mezi dospělými ve druholigovém klubu Bryne.

Šestnáctiletý Tjaaland si připsal první start za áčko norského celku v sobotu, odehrál patnáct minut v přátelském utkání proti Egersundu. Haalandovi bylo jen o pár týdnů méně, když premiérově přetáhl přes hlavu dres Bryne. Teď už sází mraky gólů v německé Bundeslize i v Lize mistrů.

"Už od mala jsem snil o tom, že si jednou zahraju za áčko. Ale nečekal jsem, že debut přijde takhle rychle, ani ne měsíc po šestnáctých narozeninách," citoval Tjaalanda nejčtenější norský deník Verdens Gang.

Na rozdíl od bratrance využívá spíš pravou nohu, ale také on sype do sítí soupeřů jeden balon za druhým. V mládežnických soutěžích si v jedné sezoně připsal 30 tref ve 22 duelech, v další dokonce 34 zásahů v 15 střetnutích.

Podle norského listu je stejně jako Haaland "silný, rychlý a fyzicky odolný". Tjaaland si připsal prvních patnáct minut za Bryne a ještě jich má 407 k dobru, aby měl kratší čekání na první gól než bratranec.

"On je pro mě velkou inspiriací. Je úžasné, co dokázal a co předvádí v každém zápase," obdivuje Tjaaland o tři roky staršího příbuzného. Ten se z Bryne odrazil přes Molde k angažmá v Salcburku, letos v lednu pak zamířil do Bundesligy.

V ní se v prvním utkání uvedl hattrickem za dvacet minut, teď má bilanci sedmi zápasů a devíti gólů. V této sezoně Ligy mistrů nasázel v sedmi kláních dokonce deset tref.