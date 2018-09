Hearts se Zlámalem vládnou skotské lize i bez nemocného kouče

16. 9. 2018

I bez trenéra vládnou fotbalisté Heart of Midlothian s brankářem Zdeňkem Zlámalem skotské lize. Český gólman, který přišel do edinburského klubu v létě ze Zlína, udržel při sobotním vítězství 1:0 na hřišti Motherwellu potřetí v soutěži čisté konto. Hearts vyhráli i pátý zápas a v čele tabulky mají se skóre 11:2 náskok pěti bodů na slavný Celtic Glasgow i třetí Livingston. Trenér ligového lídra Craig Levein skončil před třemi týdny v nemocnici kvůli potížím se srdcem. Třiapadesátiletý kouč už se sice vrátil ke své práci, ale sobotní zápas ještě sledoval raději z lóže než z lavičky. "Dneska jsem se cítil dobře, možná proto, že jsme vyhráli. Doufám, že mi teď takhle bude týden co týden," uvedl.

autor: ČTK | 16. 9. 2018