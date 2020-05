Havertzovi to střílí. Dal pátý gól po pauze a Leverkusen vyhrál

Fotbalisté Leverkusenu porazili v předehrávce 29. kola německé ligy Freiburg 1:0 a před víkendovým programem se posunuli na třetí místo tabulky. Ve třetím duelu po restartu sezony se mezi střelce zapsal Kai Havertz, který se po nucené koronavirové pauze trefil celkově už popáté.

Po bezbrankovém poločase rozhodl dvacetiletý záložník v 54. minutě, kdy po průniku Leona Baileyho do pokutového území protlačil míč přes obránce i gólmana do branky. V sezoně se trefil už po jedenácté a jako první hráč pod 21 let pokořil v bundeslize hranici 35 branek.

Leverkusen vítězstvím odčinil prohru 1:4 z předchozího duelu s Wolfsburgem a posílil naděje na postup do Ligy mistrů. Freiburg naopak po obnovení sezony ještě nevyhrál a v tabulce je osmý.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Freiburg - Leverkusen 0:1 (54. Havertz).

Tabulka: