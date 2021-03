Hamšík ve Slovanu? Kapitán reprezentace by se doma mohl rozehrát před kvalifikací

Kapitán slovenské fotbalové reprezentace Marek Hamšík má podle RTVS namířeno do Slovanu Bratislava. V týmu obhájce titulu by se třiatřicetiletý záložník z celku Ta-lien I-fang, se kterým do čínské ligy vstoupí až v polovině dubna, rozehrál před kvalifikací mistrovství světa.

Hamšík poslední zápas odehrál v listopadu. Slovensko v boji o postup na světový šampionát už v březnu nastoupí na Kypru a doma přivítá Maltu s Ruskem. "Podle našich informací je na spadnutí dohoda mezi Hamšíkem a Slovanem. Kapitán fotbalové reprezentace by tak před kvalifikačními zápasy mohl získat herní praxi ve Fortuna lize," informovala televizní stanice RTVS. Hamšík působí v Číně od předloňského února, kdy po dvanácti letech odešel z Neapole. Italský celek vedl jako kapitán a s 520 odehranými zápasy je rekordmanem klubu. Za sebou má také působení v Brescii, kam v roce 2004 zamířil ze Slovanu Bratislava.