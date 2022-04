"Gól jako od Liverpoolu." Vydra je za hrdinu Burnley, Coufala v Anglii kritizují

Matěj Vydra o víkendu výrazně promluvil do dění v anglické Premier League. Druhá branka českého útočníka v aktuální sezoně přinesla Burnley druhou výhru v řadě a na sestup to teď vypadá u mnohem ambicióznějšího a mnohem bohatšího Evertonu. To West Ham znovu ztratil a v boji o pohárové příčky zůstává sedmý. Kritice neunikl Vladimír Coufal.

Devětadvacetiletý Vydra je opět v kurzu. Rychlonohý forvard kroutí v dresu Clarets už čtvrtou sezonu a svádí neustálý boj o své místo na slunci, tedy v základní sestavě.

Ani po nedávném odvolání manažera Seana Dyche to zprvu nevypadalo, že by se na pozici Vydry coby třetího nebo povětšinou až čtvrtého útočníka mělo cokoli změnit.

Chraplavý sympaťák Dyche - kultovní postava klubu stojící za jeho pozoruhodným vzestupem - na lavičce skončil po necelých deseti letech, což mu vyneslo primát pro nejdéle sloužícího kouče v klubu Premier League.

Roli takzvaného "caretakera" v boji o záchranu dostal dosavadní kouč klubového výběru do 23 let Mike Jackson a v sestavě k žádným dramatickým změnám nesáhl.

Vydrovi však do vyvolené jedenáctky, v níž se objevil teprve počtvrté v sezoně a poprvé od konce ledna, kdy byl u bezbrankové remízy s Arsenalem, pomohlo zranění útočného esa z Pobřeží slonoviny Maxe Corneta.

Místo něj ukázal Jackson právě na rodáka z Chotěboře, který měl svou rychlostí a včelí pílí doplňovat urostlého Holanďana Wouta Weghorsta.

Tah se vyplatil. Burnley skolilo favorizované Wolves brilantně vystavěnou útočnou akcí, jejíž finální fázi zařídili Dwight McNeil, Weghorst a neomylně zakončující Vydra.

Gólovou trefu odměnil obdivným komentářem známý expert, bývalý hráč Tottenhamu Jermaine Jenas.

"Ta akce začala už na levé straně obrany, kdyby takový gól dal Liverpool nebo Manchester City, mluví se o něm celý týden," uvedl muž, který během kariéry nasbíral 21 reprezentačních startů za Anglii.

Vyzdvihl kreativní práci McNeila, jeho přihrávku Weghorstovi, Nizozemcův náběh, ale i gólovou střelu Vydry.

"Myslím, že to zakončení nebylo dostatečně doceněné. Míč šel trochu za něj, bylo to ve velké rychlosti, takže to chtělo hodně šikovnosti. Byl to velmi krásný finiš po precizní týmové akci," rozplýval se Jenas.

Na Vydrův gól se můžete podívat v tomto sestřihu:

Burnley - Wolves | Video: www.youtube.com

Vydra za výkon sklidil pochvalné reakce i vysoké bodové známky.

"Jackson cítil, že by Čech mohl dělat Wolverhamptonu problémy. A bylo to tak. Vydra není nejpřesnějším střelcem, ale dokáže nadělat obraně spoustu starostí a vždycky se dostane do šancí. To je přesně to, co teď Burnley potřebuje," chválil bývalého útočníka Watfordu nebo Derby County server LancsLive.

Burnley díky tříbodovému zisku po dlouhé době opustilo sestupové příčky a poslalo pod sebe Everton Franka Lamparda. Toffees ztrácejí na Clarets dva body, ale mají zápas k dobru.

Podobně dramatický bude zřejmě boj o pohárové příčky. West Ham prohrál derby na Chelsea až brankou Christiana Pulisice z 90. minuty a zůstal na sedmém místě, dva body za Manchesterem United.

Ohlasy na tradičně poctivý fyzický výkon Tomáše Součka byly v anglických médiích vesměs pozitivní.

"Dobrý výkon. Jeho přítomnost byla pro West Ham důležitá před oběma brankami," napsal server 90min. "Bojoval ve středu hřiště do roztrhání těla," souhlasil londýnský Evening Standard.

Horší hodnocení si mohl přečíst jeho český spoluhráč Vladimír Coufal. Ten v systému na tři stopery nastoupil na pozici pravého wing-backa, v přímém souboji ho ale zastínil Marcos Alonso.

Právě zkušený Španěl si u rozhodující branky připsal asistenci.

"Coufal byl relativně neviditelný v útočné fázi, navíc přihrávka na vítězný gól Chelsea přišla z jeho strany," kritizoval českého reprezentačního beka magazín 90min.

"Na pravé straně pracoval neúnavně, ale Alonsovi dal v klíčovém momentu příliš prostoru," doplnili novináři z Evening Standardu. I klubový blog Claret and Hugh měl Coufalovi co vytknout: "Při řešení útočných situací byl často příliš zbrklý."

West Ham v kombinované sestavě dohrával bez vyloučeného stopera Craiga Dawsona, přežil tragicky kopnutou penaltu Jorginha, ale nakonec stejně padl. Z pěti posledních zápasů v anglické nejvyšší soutěži vyhrál jediný.

Hammers nicméně dychtivě očekávají čtvrtek a úvodní semifinále Evropské ligy proti Frankfurtu. Následuje další londýnské derby, nedělní šlágr proti Arsenalu.