Reprezentant Jankto mění angažmá. Za miliony eur přestoupil do Getafe

Fotbalový reprezentant Jakub Jankto přestoupil ze Sampdorie Janov do Getafe. Španělský klub oznámil příchod českého záložníka na svém webu. Přestupovou částku nezveřejnil, podle dřívějších zpráv deníku Marca kluby jednaly o šesti milionech eur (přes 153 milionů korun).

Getafe pětadvacetiletého hráče oficiálně představí jako novou posilu na tiskové konferenci v úterý v poledne. V patnáctém týmu minulé sezony bude český záložník nosit číslo 16.

Jankto působil v Itálii šest let, v roce 2015 přišel z pražské Slavie do Udine. O čtyři roky později přestoupil do Sampdorie, za kterou odehrál 97 zápasů a vstřelil devět gólů.

Dosud posledním českým fotbalistou ve španělské lize byl brankář Tomáš Vaclík, kterému po minulé sezoně skončila smlouva v Seville a odešel do Olympiakosu.