Fotbal se vrací i na trávníky Premier League. Liverpool může stvrdit titul

První posilou sparťanských fotbalistů na příští sezonu se stal gólman Dominik Holec. Pětadvacetiletý člen širšího kádru slovenské reprezentace přišel na Letnou jako volný hráč z Žiliny, která je kvůli koronavirové krizi v likvidaci. S Pražany Holec podepsal smlouvu do konce června 2023.

"Dominik má velký podíl na tom, že Žilina byla před přerušením soutěží druhá v tabulce slovenské ligy s druhým nejnižším počtem inkasovaných gólů. Žilina přitom hraje hodně ofenzivním stylem. Dominik měl v poslední sezoně druhý nejvyšší počet úspěšných zákroků ze všech brankářů v tamní lize," řekl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"U nás dostane příležitost, aby prokázal své schopnosti. Jeho příchodem budeme mít na brankářském postu výraznou konkurenci, která ze všech gólmanů vymáčkne maximum," doplnil Rosický.

Holec strávil prakticky celou kariéru v Žilině, pouze si odskočil na pár hostování. V tomto ročníku slovenské ligy nastoupil k 22 zápasům a připsal si 11 nul.

"Těším se na nové výzvy ve skvělém týmu, ve skvělém městě a s výbornými fanoušky. Ty pocity jsou opravdu skvělé, těžko to vylíčit slovy. Ještě si to asi úplně neuvědomuju, teprve to na mne dolehne. Věřím, že spolu budeme úspěšní a mužstvu pomůžu co nejvíc," uvedl Holec.

"Odmalička jsem zvyklý bojovat o místo v bráně, nikdy jsem neměl nic jisté. Vím, jak velká je tu konkurence, ale to člověka posouvá dopředu, můžete se zlepšovat," dodal rodák z Českých Budějovic, který si už od českého trenéra Pavla Hapala vysloužil pozvánku do slovenské reprezentace, ale start si zatím nepřipsal.

Žilina z finančních důvodů po přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru ukončila s hráči smlouvu. Ze stejného klubu už na začátku května získala Viktoria Plzeň Filipa Kašu a Miroslava Káčera. Všichni tři hráči budou moci v českých klubech nastoupit až v příští sezoně a s týmy zatím budou jen trénovat.